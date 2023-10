Proseguono le ricerche sul Pollino, tra l’area del Santuario della Madonna del Pollino e i sentieri che portano a Serra Crispo, di un 70enne di Lecce. Le ricerche sono in corso da ieri sera (6 ottobre). L’uomo era salito in cima assieme al figlio ma solo quest’ultimo ha fatto ritorno a valle e ha dato l’allarme. Sul posto ci sono gli uomini del Soccorso alpino e speleologico della Basilicata, i carabinieri, i vigili del fuoco e sono in arrivo anche i cani molecolari.