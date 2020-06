Serie C: il Picerno annuncia ricorso, “decisione folle”

Il Picerno (Serie C, girone C) presenterà ricorso contro le decisioni del consiglio federale della Figc, ritenendo “una follia mettere in discussione” il regolamento, “obbligandoci a disputare i play-out, nonostante i 14 punti di distacco nei confronti del Rende, penultimo”.

La società ha affidato l’incarico all’avvocato Flavia Tortorella e al responsabile degli affari legali del club, Luis Vizzino: “Siamo senza parole per questa decisione assurda. Non meritavamo assolutamente questo trattamento”, ha detto il direttore generale e amministratore del Picerno, Enzo Mitro.

(ANSA).