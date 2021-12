Sequestrati 60kg di materiale esplodente dalla Questura di Potenza

Nell’ambito dell’attività di monitoraggio del commercio di materiale esplodente, disposta dal Questore di Potenza in occasione delle festività Natalizie, personale della Polizia di Stato in servizio presso la Squadra Amministrativa della Divisione P.A.S., a seguito di un controllo effettuato in Potenza presso un esercizio commerciale gestito da cittadini di origine della Repubblica Popolare Cinese, ha segnalato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Potenza il titolare dell’esercizio, per il reato di cui all’art.679 c.p. perchè deteneva ai fini di commercio materiale pirico (fontane, petardi, fiammelle) del peso complessivo di kg.60 circa, senza osservare le cautele previste dalla legge.

Gli artifici, alcuni dei quali con le confezioni aperte, erano custoditi nell’area destinata alla vendita al pubblico, unitamente a sostanze altamente infiammabili (cubetti e liquidi per l’accensione della legna, sacchi contenente carbone, kit accendifuoco ed altro), rappresentando un elevato pericolo per gli avventori che affollavano l’esercizio per le spese natalizie, scongiurato solo grazie all’intervento del personale della Polizia di Stato.

Il materiale esplodente che è stato sottoposto a sequestro dopo le determinazioni da parte dell’Autorità Giudiziaria, sarà distrutto con l’ausilio di personale specializzato degli Artificieri della Polizia di Stato.

I controlli da parte della Polizia di Stato continuano al fine di verificare la corretta osservanza da parte dei commercianti, delle norme di sicurezza in materia.