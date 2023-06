Sequestrate 2 tonnellate di novellame, valore 100 mila euro

Nel corso di quattro intreventi lungo le principali arterie stradali della provincia

materana, militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Matera, sulla strada statale 106 «Jonica»,

hanno sottoposto a sequestro 2 tonnellate di novellame di sarda (Sardina Pilchardus),

detenute in violazione della normativa in materia di pesca e di tutela del consumatore. Il “bianchetto” era in centinaia di cassette di polistirolo “per un valore sul mercato illecito di oltre 100 mila euro”.

Pertanto il prodotto ittico sottoposto a sequestro, previo giudizio di non idoneità al consumo umano espresso dal

Servizio Veterinario dell’Asp di Matera intervenuto sul posto per coadiuvare le attività di polizia, è stato

destinato alla distruzione.

Oltre al sequestro del novellame, a carico dei trasgressori, si è proceduto alla contestazione del relativo illecito

amministrativo che comporta una sanzione amministrativa pecuniaria da 12.500,00 euro a 75.000,00 euro.