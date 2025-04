Seminario Alsia il 15 aprile a Missanello, presentazione censimento antichi patriarchi da frutto

I risultati del secondo censimento degli antichi patriarchi da frutto in Basilicata, piante secolari che testimoniano la storia economica e culturale del territorio saranno resi noti il 15 aprile a Missanello alle 9 nella Sala Polifunzionale, in un seminario organizzato dall’Alsia. L’obiettivo è fare emergere i risultati della ricerca, dalla quale viene fuori, una enorme varietà di specie censite in diversi comuni della regione, che testimoniano come la Basilicata sia ricca di agrobiodiversità in termini di piante da frutto, sono tante le specie e longeve. Focus del seminario, la tutela del patrimonio genetico, la cui perdita comporterebbe anche quella di conoscenze, sapori e tradizioni. Le attività di ricerca, sono state portate avanti tramite il progetto “FINoPom”, finanziato dalla misura 10.2 “Agrobiodiversità” del Programma di Sviluppo Rurale Regione Basilicata 2014-2020. Un programma completato con una seconda mappatura, che sarà resa nota nell’ambito delle attività di divulgazione sulla conservazione e valorizzazione dei patriarchi da frutto, con esperti e docenti universitari, con particolare attenzione al settore olivicolo. Sarà anche l’occasione per analizzare i progetti in corso relativi agli itinerari della biodiversità finanziati dalla stessa misura del PSR che sostiene soggetti pubblici e privati nella ricerca e conservazione delle risorse genetiche in agricoltura. Interverranno Domenico Cerbino, e Pietro Zienna (Alsia), che illustreranno i dati del censimento e i nuovi progetti dell’Agenzia; Gianluca Piovesan, Michele Baliva e Rosario Muleo dell’Università della Tuscia che relazioneranno sulle “Nuove acquisizione di antichi patriarchi da frutta della Basilicata”; Francesco Cellini (Alsia) si soffermerà sull’importanza dell’indagine genetica nel settore olivicolo. Le conclusioni sono affidate a Vittorio Restaino, Commissario dell’Alsia. La giornata si concluderà con la visita dei campi di Olivo della Maiatica in località Carmine – foresta – Faiano nel comune di Missanello.