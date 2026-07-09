Semifinale Regionale di Miss Universe Italy Basilicata a Grumento Nova

Messa in archivio la prima semifinale regionale, Lunedì 13 luglio all’Hotel Likos di Grumento Nova in Val d’Agri è in programma la seconda semifinale regionale di Miss Universe Italy Basilicata, il più famoso concorso di bellezza al mondo. La madrina della serata sarà Silvia Roberta Possidente.

Anche quest’anno l’Associazione Culturale e Ricreativa Lino’s Production diretta da Lino Miraldi esclusivista del Concorso Miss Universe Italy per la regione Basilicata, è impegnata nella realizzazione delle selezioni su tutto il territorio regionale. Miss Universe, insieme ai mondiali di Calcio e alle Olimpiadi, è la competizione internazionale più prestigiosa al Mondo. Nato in California nel 1952, il concorso è giunto alla 75^ edizione. Miss Universe è in assoluto il concorso più seguito in TV e sui Social con 600 milioni di telespettatori, 15 milioni di follower su Facebook e 7 milioni su Instagram .

Miss Universe Italy è la competizione che ha come fine la ricerca della ragazza che rappresenterà l’Italia alla finale mondiale che si terrà a novembre a San Juan di Portorico. Ogni regione dopo varie selezioni elegge le sue rappresentanti che poi dal 23 al 30 agosto a San Ferdinando di Puglia si contenderanno il titolo di Miss Universe Italy 2026.

Carisma, personalità e self-control saranno determinanti per affrontare tutti gli step: ogni concorrente dovrà dimostrare autenticità, credibilità e grazia.

Non resta che iscriversi, inviare correttamente la propria candidatura di partecipazione e prepararsi a vivere, in ogni caso, una esperienza fuori dal comune.

Intanto fervono già i preparativi per la Finalissima Regionale 2026 che si terrà mercoledì 5 agosto a Piazza Unità d’Italia in Marsico Nuovo dove verranno elette le Miss che rappresenteranno la Basilicata alla Finale Nazionale.

Tutte le info trovi su instagram alla pagina @muit.basilicata – info 329 7038620