Segnali non rassicuranti anche dai contagi, in Basilicata Rt salito da 0,63 a 1,2

In una settimana, in Basilicata (ancora zona gialla) l’indice Rt è salito da 0,63 a 1,2 (la media nazionale è dello 0,95): è questa una delle brutte notizie di una giornata caratterizzata anche dai segnali non rassicuranti provenienti da un nuovo aumento di contagi e da quattro ulteriori decessi (in totale le vittime lucane della pandemia da coronavirus sono 339). In controtendenza solo i numeri delle persone ricoverate (da 82 a 73) e delle terapie intensive (da cinque a quattro).

Del resto, gli ultimi aggiornamenti diffusi dalla task force regionale erano stati accompagnati dai campanelli d’allarme fatti suonare in diversi comuni lucani, a cominciare da Policoro (Matera), dove il sindaco Enrico Mascia, ha disposto la didattica a distanza per tutti fino al 27 febbraio. La stessa decisione è stata presa in altri comuni e scuole della regione.

(FONTE ANSA)

DATI SOMMINISTRAZIONE VACCINI ANTICOVID