Scuole chiuse: 424 sono gli studenti contagiati dal Covid in Basilicata

Quattrocentoventiquattro finora sono gli studenti positivi di cui 76 della scuola primaria, 112 nelle scuole medie e 236 in quelle superiori. Sono questi i dati diffusi dalla Tgr Rai che hanno portato il presidente della Regione Basilicata Vito Bardi a chiudere le scuole in Basilicata da oggi e fino al 3 dicembre 2020.

Positivi anche 25 persone tra il personale della scuola mentre 250 sono rimasti in isolamento domiciliare. In totale gli studenti lucani sono 67.610.

Bardi, in una nota, aveva parlato di “incrementi del 261,90% per le fasce di età della scuola primaria, del 173,17% per quelle della secondaria di primo grado e del 237,14% per la secondaria di secondo grado”.