Scuola: Screening Epidemiologico a Marsicovetere e Grumento Nova

L’Amministrazione Comunale di Grumento Nova farà effettuare, in collaborazione con la protezione Civile PA di Villa d’Agri, uno screening con Tampone Rapido a tutti i ragazzi delle scuole Elementari e Medie il 7 Gennaio ed ovviamente anche a tutti gli insegnanti, operatori delle scuole, della mensa e del Trasporto Scolastico. Le Attività scolastiche per il 7 gennaio saranno sospese con apposita Ordinanza.

Invece a Marsicovetere da oggi e per i giorni:

5 Gennaio 2021 dalle ore 9:30 12:30- e dalle 15:00 alle 18:00

si effettuerà presso la Palestra Comunale di Villa d’Agri sita in Via Verdi, la campagna di screening epidemiologico, tramite test antigenici, promossa dall’Amministrazione Comunale di Marsicovetere e rivolta alla popolazione studentesca, del personale docente e non docente dell’Istituto Omnicomprensivo di Marsicovetere.