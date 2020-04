Scomparsa Nicola Tropiano, Confcommercio: “storico pioniere dell’imprenditoria in Val d’Agri”

Confcommercio Potenza esprime il più sentito cordoglio per la morte di Nicola Tropiano, decano degli operatori lucani del commercio, già insignito dell’ Aquila d’argento (simbolo Confcommercio) per oltre 50 anni di attività. Con Nicola Tropiano – simbolo di longevità anagrafica ed imprenditoriale, uno dei 2.100 over 70 anni titolari di azienda – scompare un pioniere dell’imprenditoria turistica che ha segnato la storia dell’imprenditoria alberghiera, anticipando una moderna risposta in servizi ricettivi e di ristorazione in Val d’Agri. Nicola Tropiano è inoltre il simbolo del passaggio generazionale che è un elemento essenziale per la prosecuzione dell’iniziativa delle piccole e medie imprese.

L’apertura, qualche anno fa, di un nuovo punto vendita-laboratorio di carni a Villa d’Agri non è solo un tassello in più da aggiungere alla rete commerciale, sino agli anni settanta-ottanta “ossatura” dell’economia valligiana, che attraverso le carni di qualità contribuisce a dare valore alla filiera zootecnica lucana. A guidare il nuovo esercizio è un giovane (Nicola Tropiano, 29 anni) che eredita e tiene in vita l’attività del nonno (anche lui Nicola Tropiano) a testimonianza che la staffetta generazionale è il futuro delle piccole e medie imprese.





La “storia” dei Tropiano – sottolinea Confcommercio Imprese Italia Potenza – assume dunque diversi significati. Innanzitutto, la continuità delle attività commerciali che da tempo in Val d’Agri (come nel resto della regione) risentono i morsi della crisi e in tante sono costrette a chiudere, persino dopo soli pochi anni di vita.

Essere imprenditori – è il messaggio che ci lascia Nicola Tropiano in occasione del riconoscimento ottenuto da Confcommercio-50&Più – è una delle sfide più difficili da affrontare nel nostro Paese e per me è stato davvero appassionante apprezzare il coraggio e l’entusiasmo che contraddistingue i volti dei sempre più numerosi giovani capitani d’impresa associati alla Confcommercio.

Il presidente Fausto De Mare, a nome di tutti i dirigenti ed associati, ha espresso alla famiglia Tropiano i sentimenti di fraterno cordoglio.