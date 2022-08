Scommettere sulla corsa di cavalli oggi: criteri cruciali per una corretta analisi

Con l’avvento di Internet, l’approccio alle scommesse sulla corsa di cavalli è cambiato radicalmente. I bookmaker competono rapidamente per gli scommettitori più generosi, offrono le trasmissioni più dettagliate e regole facili per le scommesse per la corsa di cavalli di oggi.

Analizzando a fondo tutti i dettagli aumenterai le possibilità di vincita. Dopo aver analizzato le razze, gli stili di gara, visto diverse gare, calcolato il valore delle quote e stimato le possibilità di vincita, puoi tranquillamente piazzare una scommessa, aspettandoti un esito favorevole.

Raccolta dati

Quando si sceglie un tipo di corsa di cavalli oggi, è essenziale disporre di un database, adattandolo di volta in volta. Molti strumenti online possono aiutarti a raccogliere rapidamente tutte le informazioni sulle specie che ti interessano. Puoi anche studiare le opinioni degli esperti e confrontarle con le tue.

Scommettere su un particolare tipo di gara

Ci sono diversi tipi di corsa di cavalli oggi. Tutti sono in linea tutto l’anno, ma sono particolarmente apprezzati in estate. Non scommettere mai su tutti i tipi disponibili o solo sulle gare principali in uno dei tipi di gare, poiché ciò comporterà una perdita.

Scommettere sulla corsa di cavalli oggi richiede un approccio serio. Oggi è necessario selezionare un certo tipo di corsa di cavalli oggi, una certa nicchia in cui il giocatore si sente a proprio agio.

Ad esempio, un principiante è interessato alle gare di barriera dei giovani stalloni di due anni. Allora sarebbe una decisione logica scommettere solo su di loro. Quindi, c’è un’opportunità per diventare un esperto in un particolare tipo di corsa di cavalli, per fare analisi competenti e comprendere la complessità delle corse.

Livellare le probabilità

Pareggiare le quote è una delle regole più importanti quando si scommette. È importante identificare il valore delle quote, attraverso il quale puoi avere una visione completa delle gare.

Qui c’è un semplice esempio. Ci sono quattro cavalli che gareggiano in una corsa. Il giocatore dovrebbe pareggiare le quote, quindi prestare attenzione alle probabilità che il bookmaker ha stabilito. In questo modo, ad esempio, potrebbero risultare delle combinazioni: 3:2, 2:1, 5:2, 4:3. Naturalmente, quest’ultimo sembra preferibile. Naturalmente, questo è un esempio estremamente semplice, non tutte le gare sono così facili. Ma questa tradizione può essere utile, perché può mettere in guardia un giocatore dal prendere decisioni sbagliate, che si concluderebbero con un fallimento.

Stile di corsa

Inoltre, vale la pena considerare lo stile di corsa e il quadro generale dell’intero concorso. Detto questo, vale la pena notare che un numero enorme di giocatori pensa che questo non sia un aspetto così importante su cui perdere tempo. Tuttavia, questo è un giudizio fondamentalmente sbagliato perché la conoscenza e l’analisi dello stile di corsa possono aumentare notevolmente le tue possibilità di vincita.

Valutazione Della Forma Di Un Cavallo

Spesso i giocatori inesperti sopravvalutano notevolmente le possibilità degli stalloni, essendo guidati non dalla forma e dai risultati, ma dall’immagine che ha un particolare stallone. Tuttavia, non si dovrebbe mai scartare il ruolo dell’allenatore. Come sapete, i giovani e gli ambiziosi sono sempre più orientati al risultato di chi ha assaporato le vittorie tanto tempo fa.

I giovani professionisti N. Mulholland e C. Longsden, che sono già riusciti a ottenere brillanti vittorie, ne sono un chiaro esempio. Inoltre, è importante notare il fatto che le probabilità dei famosi cavalli dei fantini sono basse. Pertanto, a distanza, le scommesse sui favoriti non porteranno altro che prosciugare il deposito.

L’effetto tapis roulant

Particolare attenzione nelle corsa di cavalli oggi dovrebbe essere prestata al fattore tapis roulant. Le statistiche mostrano che il 90% delle volte i cavalli che partono dai due binari più esterni sono i primi a finire.