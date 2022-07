Le arti marziali miste, o MMA in breve, hanno conosciuto una vera e propria impennata negli ultimi anni. Questo sport sta ricevendo sempre più attenzione da parte delle masse, quindi non sorprende che abbia attirato anche l’attenzione dei bookmaker.

In questo articolo vi forniamo tutte le informazioni sulle scommesse sulle MMA, in particolare i mercati di scommessa più popolari, gli eventi di MMA più emozionanti e anche le strategie più promettenti.

Quali sono i mercati delle scommesse sulle MMA?

Dobbiamo chiarire una cosa fin dall’inizio: purtroppo, le opzioni di scommesse sulle MMA sono molto meno numerose rispetto ad altri sport popolari, come il calcio, il basket, il tennis e l’hockey.

I motivi sono piuttosto ovvi. Da un lato, le MMA sono uno sport individuale, per cui non si può puntare su scommesse su giocatori diversi.

D’altra parte, ciò è dovuto alla natura stessa dello sport, perché non ci sono rimesse in gioco, cartellini gialli/rossi, falli, tiri di rigore o altre statistiche su cui si può scommettere in altri sport.

Tuttavia, vorremmo presentarvi i mercati delle scommesse sulle MMA disponibili: la scommessa più popolare e anche la più facile da capire è la scommessa sulla vittoria.

Qui non importa quale sarà il punteggio finale, perché l’unica cosa che conta è chi finirà per vincere.

Tuttavia, alcuni bookmaker offrono anche opzioni di scommesse più esotiche per garantire una maggiore varietà. Ad esempio, esiste una scommessa over/under sul numero di round. Si tratta quindi di una scommessa sul fatto che si disputerà un numero di round superiore o inferiore a un certo numero.

Si può anche scommettere se l’incontro si protrarrà per l’intera durata dei round, se l’incontro si concluderà con un KO o con la resa di un atleta. Si può anche scommettere sul numero esatto di round o sul vincitore del round.

Scommesse live

Nelle scommesse live, va notato che un pugno fortunato può porre fine ai combattimenti nel giro di pochi secondi. In questo caso è sempre importante stare in guardia e seguire da vicino l’incontro.

Alcuni bookmaker offrono anche un live stream. Tuttavia, questo richiede un saldo positivo o una scommessa piazzata nelle ultime 24 ore.

In questo modo, i bookmaker si assicurano che le persone non si registrino e seguano l’incontro gratuitamente. Purtroppo, i mercati delle scommesse live sono pochi, ma la selezione può essere comunque molto eccitante, dato che è possibile scommettere su un knockout nel round in corso, ad esempio.

Combattimenti da tenere d’occhio

Le MMA e le arti marziali in generale si differenziano da sport come il calcio o la pallacanestro per il fatto che non esistono campionati.

Gli incontri di campionato si tengono qui a intervalli maggiori, mentre gli atleti si preparano meticolosamente per l’avversario successivo. Per questo motivo, non esistono tornei come la Champions League o la Coppa del Mondo in senso tradizionale.

Tuttavia, si combattono diversi titoli. È bene sapere che esiste l’UFC (Ultimate Fighting Championship).

È probabilmente l’organizzazione più conosciuta negli sport di MMA, che gestisce anche un campionato. Tra i nomi più noti figurano Connor McGregor, Justin Gaethje, Islam Makhachev, Israel Adesanya, Jon Jones e Francis Ngannou. I singoli incontri sono numerati e vengono chiamati UFC 269, ad esempio.

Tuttavia, l’UFC non è l’unico organizzatore, perché ci sono eventi più frequenti in tutta Europa, come la Cage Fight Series o la Cage Warriors, in cui gli atleti si sfidano tra loro.

Anche i bookmaker offrono uno o l’altro combattimento per questi eventi. L’MMA continua a crescere in popolarità, per cui ci si aspetta che in futuro seguano altri eventi.

Suggerimenti che vi aiuteranno a vincere

Uno dei consigli che vogliamo darvi subito è quello di evitare di copiare ciecamente qualsiasi strategia da Internet senza prima testarla. Dovete anche conoscere bene lo sport per poter vincere a lungo termine.

Se la vostra precedente strategia per le MMA è sempre stata quella di puntare sui favoriti, allora avrete notato che non riuscirete ad andare molto lontano. Abbiamo raccolto alcuni consigli per le scommesse sulle MMA che vi aiuteranno a vincere a lungo termine.

Prima di tutto, bisogna tenere conto di fattori come la condizione fisica attuale, gli attributi fisici generali e i risultati ottenuti di recente.

Inoltre, lo stile di combattimento di un combattente è particolarmente importante, perché magari un atleta non va d’accordo con lo stile di combattimento di un altro, e per questo è avvantaggiato.

Altri fattori che possono influenzare l’incontro sono il vantaggio del campo di casa, la storia di infortuni o anche il passaggio a una classe di peso superiore o inferiore. Anche le statistiche degli incontri precedenti possono essere determinanti, perché se un pugile vince sempre per KO, tanto vale che vinca di nuovo in questo modo.