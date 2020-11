Satriano, ottimi i risultati del primo screening di massa con tamponi rapidi

È terminato il primo screening di massa sulla popolazione di Satriano di Lucania presso il Palatorre.

Nel pomeriggio di domenica 29 Novembre sono stati eseguiti 291 tamponi rapidi antigenici nasofaringei e 1 sierologico su ristoratori, esercenti, titolari di ditte con relativi collaboratori, dipendenti comunali, forze dell’ordine, alunni, maestre e collaboratori dell’Asilo Nido e della Scuola dell’Infanzia, persone affette da disabilità. Fortunatamente tra le persone esaminate solo una dovrà sottoporsi a tampone molecolare in base alle indicazioni dei medici.

Il Sindaco Vita a nome di tutta l’Amministrazione Comunale ha ringraziato <<per il successo dell’iniziativa la Protezione Civile per il supporto che offre, costantemente, alla comunità, l’FC Satriano e i lavoratori del Consorzio di Bonifica per la collaborazione nell’allestire il Palatorre per l’ esecuzione dei tamponi.>>

Un ringraziamento particolare anche alle Dottoresse Langone e Guza, ai Dottori Giannotti e Palermo, al farmacista Petrullo e all’infermiere Vignola, i componenti, tutti del posto, delle due equipe mediche <<che con grande spirito di servizio hanno assolto alla loro missione professionale. Insieme a loro un grazie anche a tutti i medici di famiglia del territorio comunale per l’impegno profuso nelle ultime settimane.>>

<<Si tratta solo del primo screening – ha continuato il sindaco Vita – il nostro obiettivo è cercare di monitorare il più possibile la popolazione al fine di individuare eventuali focolai sul nascere.

In pochissimi giorni abbiamo già realizzato circa 400 tamponi, tra rapidi e molecolari , e vogliamo realizzarne ancora nei prossimi giorni interessando altre fasce di popolazione. Oggi abbiamo a nostra disposizione più strumenti rispetto a qualche mese fa e soprattutto possiamo sempre contare sui tanti volontari che non ci fanno mai mancare la loro disponibilità>>.

Tutto questo è stato possibile grazie allo sforzo economico dell’amministrazione e in primis del Sindaco, che per l’acquisto dei tamponi ha rinunciato all’aumento dell’indennità prevista per legge, nonché grazie alla grande partecipazione dei cittadini satrianesi che volontariamente si sono sottoposti al tampone mostrando un grande senso di responsabilità e civiltà.