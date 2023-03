Sasso di Castalda: “la donna fra limiti e opportunità”

La ricorrenza dell’8 marzo nel ricordo di quello che rappresenta, è stata celebrata con il patrocinio del Comune di Sasso di Castalda nella sede destinata agli eventi di Palazzo De Luca.

“ La Donna fra limiti e opportunità” un’evento culturale e sociale, con una performance d’arte, condotto dalla Giornalista Carmen De Rosa, con la partecipazione del Sindaco di Sasso di Castalda Rocchino Nardo,

è stato organizzato con l’ausilio dell’assessore Antonietta Colangelo, attiva da anni nei settori del volontariato e dell’associazionismo, ideato e coordinato da Angela Notargiacomo docente e pittrice Potentina, rivelatasi anche poetessa, la sua poesia “ Angela “ ha ricevuto una menzione speciale al Merito e premiata al “VII Concorso CET Autori di Mogol”

Il fiorente borgo Lucano, che non è solo “Ponte alla Luna” ma anche luogo di promozione della cultura, ispirato da un costante impegno di Rocco Stella, vice Sindaco, dedito insieme all’ammirazione tutta nel preservare il paesaggio e la storia che ha attraversato in centro Lucano, ospita con assiduità manifestazioni d’arte e cultura.

Avvincente sotto il profilo artistico, nelle esibizioni poetiche di Angela Notargiacomo, e musicali dei Maestri Carmine Viggiano al Violino e Saverio Sangiacomo al Pianoforte.

Ma anche motivo di riflessione con approfondimenti sulle attuali condizioni della donna, sulle innumerevoli situazioni in cui ancora oggi si trovano ad essere discriminate a causa della loro appartenenza di genere.

Oltre alle citazioni di conquiste delle donne negli ultimi anni, si è discusso su come combattere le discriminazioni e le violenze di genere e quanto ancora rimane da fare, per le donne in generale, e nei piccoli centri dove l’esistenza ha dimensioni ed ottiche diverse.

Risposte propositive sono arrivate dal Presidente del CAD, l’ing. Gerardo Rosa Salsano, che ha indicato percorsi e iniziative a sostegno dell’imprenditoria femminile, varie opportunità affinché il futuro sia sempre più “ROSA” in molti ambiti.

È consuetudine ormai che l’8 marzo divenga anche un’occasione per ricordare e per affrontare anche il fenomeno, drammatico, del femminicidio, e di qualsiasi forma di violenza esercitata sistematicamente sulla donna, in nome di una sovrastruttura ideologica di matrice patriarcale.

L’artista Angela Notargiacomo ha dato una visione attraverso i suoi dipinti del cambiamento della donna che subisce violenza da uomini che vogliono annientarne l’identità attraverso l’assoggettamento fisico.

Violenze, queste, che nascono per esercitare potere, per subordinare la donna al volere di uomini fragili e violenti.

Un’ impostazione primitiva, in un mondo che è già entrato nel terzo millennio, che fa registrare negli ultimi mesi un incremento dei casi di violenza sulle donne.

Gli interventi legislativi hanno fatto piccoli passo avanti, ma ancora lontani dal creare quel reale sistema di protezione si continua a credere sempre di più nelle pari opportunità e capacità nel segno dell’uguaglianza, grazie alla caparbietà delle donne il futuro si fa sempre più “ROSA” In tanti ambiti, da quello professionale a quello dell’attribuzione di alte cariche, mantenendo però sempre e costante il proprio ruolo tradizionale che contraddistingue l’essere Donna.

Carmen De Rosa