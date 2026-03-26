FacebookClicca qui

Eventi in Basilicata

Sarconi: proiezione del film “Il Vangelo secondo Matteo”, nello sguardo di Pasolini”

Terzo appuntamento della XVII° edizione di “Frammenti autoriali”

Foto di Redazione Redazione
122

“Il Vangelo secondo Matteo”di Pier Paolo Pasolini è uno di quei film che è più conosciuto in quanto se ne continua a parlare e non  tanto perché sia stato visto su uno schermo. Certo è che nella collana del cinema Cristologico  rimane un capolavoro e, forse, quello più riuscito  dal lato  estetico (artistico) e non spettacolare. Al tema “Il  Vangelo nello sguardo di Pasolini” è dedicato il terzo appuntamento (27 marzo Biblioteca N.Ramagli di Sarconi, ore 20.30)  della XVII°edizione di “Frammenti autoriali”, il contenitore sulle nuove cinematografie d’autore e sul movie-classico, ideato da Mimmo Mastrangelo e Nicola Timpone  e promosso da Gal-Cittadella del Sapere e Festival Internazionale Marateale in collaborazione con la locale Associazione  Culturale Ca.tali.te. “Il Vangelo” di Pasolini  è  un film   rivolto a mettere in luce più l’umanità  che la  divinità di Cristo”, terrà a rimarcare Pasolini: “Da cristiano e non credente  non potevo fare diversamente”. Dedicata “alla cara , lieta familiare memoria di Papa Giovanni XXIII”, la pellicola  riporta fedelmente  sullo schermo il testo di Matteo  e restituisce tutta la bellezza della parola di Cristo, anche se poi c’ è da far notare che la dimensione più religiosa e sacrale viene rimarcata in quei passaggi dove le scene sono dominate dal silenzio (“La parola è sempre storica, il silenzio è fuori dalla storia nell’assolutezza delle immagini”). “Il Vangelo secondo Matteo” vinse tre nastri d’argento e al Festival di Venezia conquistò il Gran Premio della Giuria, nelle sale  il successo  fu internazionale, ma in Italia  il regista  venne  contestato da  ambienti conservatori  vicino alla Chiesa,  insultato e preso sputi da frange fasciste. Per il ruolo di Gesù fu scelto   Enrique Irazoqui,  uno studente  spagnolo che  venne a Roma per conoscere Pasolini dopo aver scritto una tesi sul romanzo  “Ragazzi di Vita”. Inoltre sono presenti nel film la madre di Pasolini Susanna nei panni della Madonna ,   gli amici letterati Natalia Ginzburg (Maria di Betania),  Alfonso  Gatto (Andrea), Francesco Leonetti (Erode), Enzo Siciliano (Simone), Giorgio Agamben  (Filippo),  Rodolfo Wilcock (Caifa), Marcello Morante (Giuseppe).

Foto di Redazione Redazione
122

Articoli correlati

Matera Capitale Mediterranea della Cultura e del Dialogo 2026, oggi l’inaugurazione

20 Marzo 2026

Viggiano: il 23 marzo “Primavera in Fiore” al Campus Agrivanda

20 Marzo 2026

La notte dei falò a Corleto Perticara

10 Marzo 2026

Aliano in festa: al via da oggi la tre giorni del “Carnevale Apotropaico 2026”

20 Febbraio 2026
Copyright 2009-2026, All Rights Reserved Gazzetta della Val d'Agri
Pulsante per tornare all'inizio