Sarconi ottiene altri 400.000 euro di finanziamento per le strutture sportive: al via una nuova era per lo sport locale

L’Amministrazione Comunale di Sarconi è orgogliosa di annunciare l’ottenimento di un altro finanziamento di 400.000 euro nell’ambito del programma regionale “Infra Sport”. Questi fondi, ottenuti grazie all’impegno degli uffici comunali e, in particolare, dell’Ufficio Tecnico che ha candidato il progetto, saranno destinati alla realizzazione di strutture di copertura per il campo da calcetto e da tennis, garantendo l’utilizzo delle infrastrutture sportive durante tutto l’anno, anche nei mesi invernali.

Inoltre, grazie ai fondi del Programma Operativo Val d’Agri, a breve inizieranno i lavori per la copertura del campo da padel, completando un progetto che renderà l’intero impianto sportivo comunale un punto di riferimento per il territorio, con strutture coperte e fruibili in qualsiasi condizione climatica.

Il progetto denominato “COPERTURA CAMPI DA CALCETTO E TENNIS ALL’INTERNO DELL’IMPIANTO SPORTIVO D. GALLIPOLI” prevede:

La realizzazione di coperture moderne e funzionali per i campi da calcetto e tennis;

L’adeguamento alle normative di sicurezza e igienico-sanitarie;

Un miglioramento delle infrastrutture per consentire lo svolgimento di attività sportive ed eventi invernali.

“Questo finanziamento di 400.000 euro e l’imminente avvio dei lavori per la copertura del campo da padel, rappresentano un risultato straordinario per Sarconi – ha dichiarato il Sindaco Giovanni Tempone –. È il frutto di una programmazione attenta e dell’impegno degli uffici comunali, per il lavoro svolto. Lo sport è una priorità per il nostro territorio, non solo come attività fisica, ma come strumento di aggregazione, benessere e coesione sociale.

L’Amministrazione Comunale ringrazia la Regione Basilicata, l’assessore Francesco Cupparo e gli enti coinvolti per il supporto e la sensibilità dimostrata verso le necessità delle comunità locali.

Con questi interventi, Sarconi consolida il suo ruolo di eccellenza nel panorama delle infrastrutture sportive valligiane, offrendo opportunità sempre più ampie per tutte le fasce di età e contribuendo a promuovere stili di vita sani e attivi.