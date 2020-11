Sarconi: Concorso al comune per Istruttore tecnico. Ecco come partecipare

Si rende noto che il Comune di Sarconi ha indetto un Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato, di n. 1 Istruttore tecnico di Categoria C – posizione economica C1.

Il Bando è pubblicato sull’Albo Pretorio online del comune dove è possibile scaricarlo insieme alla domanda di partecipazione.

La domanda di partecipazione al concorso, redatta in carta semplice secondo il modello allegato, dovrà essere trasmessa al COMUNE DI SARCONI a pena di esclusione: ENTRO E NON OLTRE IL 30° GIORNO SUCCESSIVO ALLA DATA DI PUBBLICAZIONE DELL’AVVISO DI INDIZIONE DEL PRESENTE CONCORSO SULLA GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA – 4° SERIE SPECIALE – CONCORSI ED ESAMI.