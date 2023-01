Sanremo: nasce il “Virgo Village” pei il festiva. La direzione è affidata al creativo lucano Giuseppe Grande

Si preannuncia una settimana intensa e ricca di colpi di scena, quella del Festival di Sanremo, non solo per l’attesissima 73ma edizione della manifestazione canora più importante d’Italia, ma perché il 6 febbraio alla presenza di istituzioni e personaggi noti, verrà tagliato il nastro del “Virgo Village”, il villaggio musicale più grande della settimana della kermesse,che puo’ contare sul patrocinio della Regione Liguria e del Comune di Sanremo.

Il “Virgo Village” è una novità di SanremoSol, il format presente nella città dei fiori da otto anni, e si estende su tutto il parco di Villa Ormond, con le strutture del “Museo del Fiore”, e “Palazzo Liberty Pedriali”.

La direzione è affidata al creativo lucano Giuseppe Grande.

Il villaggio sarà crocevia, luogo di intrattenimento e interviste per i cantanti del Festival, personaggi dello spettacolo, istituzioni, musicisti, influencer, giornalisti e studenti provenienti dalla Basilicata.

Inoltre darà spazio a esibizioni musicali, cene di gala, party privati, attività enogastronomiche, didattiche, culturali, e si chiuderà con la festa più importante della settimana del Festival.

Tra le varie attività, è previsto un momento rilevante con il “Trofeo Pizza Festival Oro di Napoli”, dove 40 pizzaioli, tra cui alcuni provenienti dall’Europa, si sfideranno a colpi di acqua, farina, lievito e creatività. Una giuria composta da pizzaioli di fama nazionale e addetti ai lavori eleggerà la pizza migliore. In anteprima nazionale sarà presentata la “pizza Amadeus”.

Il “Virgo Village” sarà accessibile a tutti al Parco di Villa Ormond dal 6 all’11 febbraio dalle ore 12 alle ore 20.