Sanità: fatto primo intervento di protesi d’anca bilaterale in Basilicata

Un uomo di 49 anni residente in Campania è il primo paziente sul quale, in Basilicata, è stato eseguito – nell’ospedale «San Giovanni» di Lagonegro – un intervento di protesi d’anca bilaterale simultanea. Lo ha reso noto il direttore generale dell’azienda ospedaliera «San Carlo» di Potenza, Giuseppe Spera. “Prima dell’intervento, il paziente, affetto da «precoce coaxosi bilaterale» – ha spiegato il dottor Luigi Alagia che ha diretto l’équipe ortopedica – è stato sottoposto ad un importante programma di dimagrimento, che lo ha portato a perdere circa 50 chili”. Dopo l’intervento, «ha iniziato a deambulare con il girello dopo tre giorni» e, dopo una degenza di una decina di giorni, è stato trasferito nel centro di riabilitazione di Pescopagano (Potenza). L’intervento è stato eseguito in stretta collaborazione con l’équipe del reparto di anestesia diretta dal dottor Giuseppe Schettino. “Grazie all’impegno e alla professionalità di tutto il personale sanitario coinvolto nell’intervento –ha affermato l’assessore regionale alla Salute e alle Politiche della persona Francesco Fanelli- possiamo oggi offrire, anche in Basilicata, un nuovo prodotto sanitario, espressione di alta capacità professionale gestionale e collaborazione interprofessionale (Ortopedico, Anestesista, Fisiatra) e che, prima di ora, veniva realizzato solo in particolari ospedali del nord, capaci di attrarre quei lucani anche in giovane età come il paziente in questione, bisognosi di cure specifiche poiché affetti da grave osteoartrosi delle anche”.