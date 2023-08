“San Martino d’Agri, dove c’è gusto”, l’11 agosto dalle ore 18:00

L’11 agosto va in scena la prima edizione di San Martino d’Agri, dove c’è gusto, un viaggio alla riscoperta delle antiche tradizioni di un paese medievale che non si rassegna allo spopolamento, e, per farlo, mette in campo il meglio dell’arte e dell’enogastronomia locale. Nato dall’incontro tra lo Chef Narrante Emilio Pompeo e la comunità di San Martino d’Agri, il progetto vuole spingere il visitatore ad andare oltre la degustazione di buon cibo e l’apprezzamento delle bellezze storico naturalistiche del paese, vuole creare un momento di incontro, un’esperienza immersiva, una comunità che accoglie il visitatore facendolo sentire parte di se, come se vivesse lì da sempre. Far vivere il “forestiero” “alla paesana maniera”, fargli apprezzare lo scorrere lento del tempo, può e deve diventare il vero attrattore del nostro territorio, per spingerlo a farci visita e perché no, anche a venirci a vivere.

Gli Ospiti che visiteranno San Martino d’Agri in questa serata d’agosto verranno presi per la gola e accompagnati per i vicoli del centro storico tra botteghe del gusto e mostre d’arte, per concludere l’esperienza con lo spettacolo dello Chef Narrante Emilio Pompeo e del musicista Antonio Nicola Bruno, Incursioni di Gusto, dove il cibo diventa teatro. L’evento, promosso dall’amministrazione comunale e dalla Prolo Sammartinese, con la preziosa collaborazione della Bottega Chef narrante e il supporto della Axonforce, è rivolto a tutti coloro che vogliono scoprire o rivivere tradizioni enogastronomiche ormai perdute, e farlo tra musica, balli e performance artistiche. E’ rivolto sia a chi questi luoghi non li ha mai lasciati, custodi e memoria di un passato che rivive in questo percorso, ma soprattutto a quanti questa terra sono stai costretti a lasciarla, e che queste tradizioni le difendono pur vivendo lontani. L’emigrazione, da sempre piaga per i nostri territori, diventa occasione di incontro e riscoperta in una serata in cui, al centro, si mettono le tradizioni e la storia dei nostri territori, quanto di più caro ha lasciato chi è stato costretto a partire. Riscoprire e valorizzare le tradizioni diventa occasione per ripartire, ma anche per tornare.

L’evento vuole essere, nelle intenzioni degli organizzatori, la Proloco Sammartinese e La bottega Chef Narrante con il patrocinio del Comune di San Martino d’Agri, anche volano di sviluppo di un turismo enogastronomico, di ritorno ma anche di chi la nostra terra non la conosce ancora, che metta al centro l’uomo e le sue tradizioni, per far vivere ai turisti e agli emigranti di ritorno un’esperienza immersiva e coinvolgente. Lungo il percorso, che si snoda tra i vicoli del centro storico, le mani sapienti di donne custodi del gusto faranno fare un tuffo nel passato, assaggiando piatti dalle storie antichissime. Sono loro il motore di una possibile rinascita, di un turismo che non può non partire dalla propria cultura, enogastronomica, ma non solo. Al centro del progetto c’è Incursioni di Gusto, lo spettacolo da mangiare, ideato e portato in scena da Emilio Pompeo con la collaborazione di Antonio Nicola Bruno, punto di riferimento della musica popolare italiana, in cui il cibo non coinvolge soltanto il gusto e la vista ma contamina tutti i sensi. L’obiettivo è quello di promuovere in maniera efficace le eccellenze del territorio lucano. È un progetto artistico-culinario che racconta gli elementi dell’enogastronomia in maniera teatrale, in cui il proscenio si riempie di arte, musica e narrativa. Musicisti, cuochi, profumi, pentole, tavole imbandite, parole, suggestioni, libagioni e suoni, II palcoscenico alchemico dove il pubblico da partecipe diviene protagonista; le persone siedono alla tavola ideale e ne sono parte essenziale perché saranno proprio loro l’ingrediente segreto del piatto, trasportati dalle emozioni sino ad esserne testimoni – storyteller del loro stesso territorio.

Tavolo che racconti non solo l’antropologia culturale del posto ma anche e soprattutto le eccellenze enogastronomiche, al fine di creare una rete solida e funzionale. Incursioni di gusto” è lo spettacolo da mangiare, da gustare, da scoprire. Le Incursioni non saranno solo enogastronomiche, teatrali e musicali, a coinvolgere gli accorsi ci saranno anche tanti artisti lucani, protagonisti, con le loro opere, di Incursioni d’Arte a San Martino d’Agri, una mostra, a cura di Alberto Barra e YvetteMarie Marchand, che vedrà protagonisti Ida Tricarico, Rocchina Lepore, Patrizia Ferrara, Alberto Barra e Dario Rezzuti. Come avete avuto modo di leggere non sarà un classico evento, come se ne vedono tra i nostri paesi in estate, ne tantomeno una sagra, bensì un esperimento per un ristorante sociale diffuso, arricchito da performance artistiche, nato dall’idea dello Chef Narrante e della comunità sociale di San Martino d’Agri. Non resta che aspettarvi l’11 agosto, alle ore 18, naturalmente a San Martino d’agri, dove c’è gusto.