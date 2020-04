Salvini al fianco dei sindaci lucani contro il coronavirus

L’emergenza coronavirus non conosce confini regionali. Così Matteo Salvini, Segretario Federale della Lega, è sempre in contatto con i Sindaci, da nord a sud, e negli ultimi giorni ha moltiplicato messaggi e telefonate per conoscere i problemi e le richieste del territorio lucano in queste settimane di emergenza da Covid-19.

I Sindaci hanno potuto parlare col leader leghista di tutto quello di cui hanno bisogno, con la speranza che finalmente si possa dare un’accelerata importante sia sotto l’aspetto sanitario e sia sotto l’aspetto economico e di tenuta sociale, al fine di risolvere con concretezza l’emergenza quotidiana. Il leader della Lega considera i Sindaci l’Istituzione più vicina ai cittadini e il front office per i cittadini e mai come in questo momento devono essere ascoltati e aiutati.

Salvini parte dalla consapevolezza che tantissime sono le richieste di aiuto rivolte ai Sindaci da famiglie in difficoltà e, pertanto, i Primi Cittadini devono avere gli strumenti non solo economici per intervenire il più rapidamente possibile.

Tra gli altri, in Basilicata il leader leghista si è confrontato anche nelle ultime ore con Franco Genzano (Cancellara), Vincenzo Zito (Montescaglioso), Claudio Borneo (San Chirico Raparo), Mario Guarente (Potenza), Pasquale Pepe (Tolve) e Amedeo Cicala (Viggiano).





Lega Basilicata

Senatore Roberto Marti

Commissario Regionale Lega