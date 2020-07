“Matera ha bisogno di serietà, di concretezza, non di persone che passano di qua e di là”. Lo ha detto a Matera il leader della Lega, Matteo Salvini, inaugurando la nuova sede provinciale del partito. La Lega sceglierà “a brevissimo” il candidato sindaco del centrodestra per la città che nel 2019 è stata Capitale europea della cultura: “Per me – ha evidenziato Salvini – è un orgoglio che la Lega sia un punto di riferimento, poi non necessariamente sarà della Lega”.