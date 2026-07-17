FacebookClicca qui

Primo PianoSalute

Salutequità: la Basilicata garantisce il rispetto dei tempi delle liste di attesa

Foto di Redazione Redazione
106

Secondo l’analisi dell’Osservatorio di Salutequità, la Basilicata è una delle sole due regioni italiane, e l’unica del Mezzogiorno, a garantire il rispetto dei tempi massimi di attesa sia per le prime visite specialistiche che per gli esami diagnostici. Il report dell’Osservatorio di Salutequità è basato sui dati ufficiali della Piattaforma nazionale gestita da Agenas e aggiornati a giugno 2026. Secondo l’analisi, relativa al periodo gennaio-maggio 2026, la sanità lucana ha pienamente centrato la soglia di garanzia ministeriale del 90% sia per le prime visite ed esami, insieme alle Marche, che per l’erogazione dei tempi massimi negli esami diagnostici, insieme al Veneto.

La Piattaforma nazionale sulle liste di attesa è tra le novità più rilevanti introdotte, due anni fa, dall’approvazione della Legge sulle liste di attesa e fissa al 90 per cento la soglia di garanzia prevista dal Piano Nazionale di Governo delle Liste di Attesa 2019-21 e confermata anche dal nuovo PNGLA 2026-28, approvato a giugno 2026, per la piena adempienza delle Regioni in materia di rispetto dei tempi di attesa. La Basilicata è tra le due regioni italiane in grado di garantire il rispetto dei tempi massimi di attesa in almeno il 90% dei casi.

“I dati pubblicati dall’Osservatorio – dichiara l’assessore regionale alla Salute, Politiche della Persona e Pnrr, Cosimo Latronico – ci consegnano un risultato che premia lo sforzo delle nostre aziende sanitarie e di tutti gli operatori sul campo. Siamo consapevoli che la piattaforma monitora un paniere parziale di prestazioni su oltre duemila totali e che i dati mostrano un’alta concentrazione di prenotazioni in classe Programmata. Proprio per consolidare l’efficienza delle prestazioni, abbiamo inserito risposte concrete all’interno del nuovo Piano Sanitario Regionale 2026-2030. La quinta macroarea del nuovo Piano, infatti, è dedicata all’attuazione del Pnrr e alla gestione delle liste d’attesa, prevedendo misure straordinarie per affrontare l’inappropriatezza dei tempi di erogazione delle prestazioni e assicurare il recupero delle agende, garantendo la massima trasparenza ai cittadini”.

Foto di Redazione Redazione
106

Articoli correlati

A Palazzo Chigi confronto sulla Basilicata

17 Luglio 2026

Rapporto Inps 2025: record occupazionale, ma i salari reali restano in crisi

16 Luglio 2026

Lucana Film Commission, la Basilicata accelera sul Green Film

15 Luglio 2026

Skuola.net promuove l’Unibas a pieni voti

7 Luglio 2026
Copyright 2009-2026, All Rights Reserved Gazzetta della Val d'Agri
Pulsante per tornare all'inizio
La Gazzetta della Val d'Agri
Powered by  GDPR Cookie Compliance
Panoramica privacy

This website uses cookies so that we can provide you with the best user experience possible. Cookie information is stored in your browser and performs functions such as recognising you when you return to our website and helping our team to understand which sections of the website you find most interesting and useful.