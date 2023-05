Salone del libro, Cicala: “appuntamento che si rinnova da 35 anni”

“Un appuntamento che cresce e si rinnova da 35 anni e che ha visto e vede protagonisti i grandi e i piccoli editori e, tra questi, quelli lucani. Un evento che è, soprattutto, un affascinante progetto di promozione del libro e della cultura, una iniziativa tesa alla valorizzazione della filiera editoriale ed anche un luogo dove incontrarsi e confrontarsi”. Così il presidente del Consiglio regionale della Basilicata, Carmine Cicala, riferendosi all’edizione 2023 del Salone del libro di Torino, che prende inizio oggi e termina il 22 maggio prossimo tra i padiglioni del Lingotto Fiere.

“La presenza del Consiglio regionale della Basilicata alla maggiore fiera italiana dell’editoria – evidenzia Cicala – si traduce in un segnale di attenzione verso un settore tanto importante, quale quello dell’editoria, un settore dal forte valore identitario, dove coesistono medie e piccole realtà che lavorano, spesso con non poche difficoltà, per cercare di ritagliarsi uno spazio all’interno del mercato del libro. L’auspicio è che questa cinque giorni – precisa il Presidente del Consiglio regionale – possa confermarsi per i nostri editori fertile occasione di scambio di idee in un contesto che si muove al ritmo incalzante di rivoluzioni tecnologiche continue e come luogo dove intercettare nuovi interessi, così da anticipare i futuri gusti dei lettori”.

Sette le Case editrici lucane ospitate dalla massima Assise regionale per presentare le proprie produzioni letterarie. Si tratta di Altrimedia Edizioni, E.Co. Editrice, Edigrafema, Edizioni Giannatelli, Edizioni Magister, Le Penseur Edizioni e Photo Travel Editions.

Il primo appuntamento sarà quello di domani, alle ore 11:00, offerto dalla casa editrice E.Co, con la presentazione libro “Aspettando Bandusia. L’antica Banzi da Seneca all’Unità d’Italia” di Canio Franculli. Nel pomeriggio, alle ore 16:00, toccherà alla Casa editrice Le Penseur Edizioni con la pubblicazione di Dino Lopardo, “Ion”.