Salernitana, nuovo allenatore: Benitez, Pirlo e Gattuso in pole

La Salernitana, dopo aver conquistato la meritata salvezza in massima serie, è alla ricerca del nuovo allenatore per la prossima stagione. La dirigenza del club campano vuole fare le cose in grande e pertanto si è già mossa per portare Salerno un tecnico “Top”.

Morgan De Sanctis, ds granata, nelle scorse ore ha parlato telefonicamente con Rafa Benitez. Un profilo che ha già scatenato l’entusiasmo dell’ambiente, per un allenatore che ha vinto due Liga in Spagna con il Valencia, una coppa d’Inghilterra ed una Community Shield con il Liverpool, due supercoppe italiane con Inter e Napoli, una Coppa Italia con il Napoli. Insomma, un eccellente prospetto per la piazza di Salerno.

Al momento non sono emerse indiscrezioni sull’esito della telefonata, anche se non è da escludere che Benitez possa essere attratto dal progetto Salernitana messo in piedi dal presidente Iervolino. D’altronde il nuovo tecnico sa in anticipo che scegliendo Salerno, almeno nella prossima stagione, avrà come obiettivo la permanenza in Serie A. Ciò trova conferma nelle quote dei migliori bookmakers, quelli che forniscono il palinsesto sportivo di tutte le scommesse del giorno, concordi nel ritenere che la Salernitana anche il prossimo anno lotterà per la salvezza sin dalla prima giornata. Tra le altre squadre probabilmente invischiate nella lotta per non retrocedere, anche Lecce, Verona e Frosinone.

Se il tecnico spagnolo dovesse declinare la proposta, sono già pronte le possibili alternative. De Sanctis avrebbe intenzione di puntare su giovani tecnici italiani, scegliendo uno tra Gattuso, Pirlo e Montella. L’ex tecnico milanista tornerebbe nuovamente in Campania, dopo aver guidato il Napoli pochi anni fa. L’ultima sua esperienza in Spagna, nel Valencia.

Andrea Pirlo, dopo un anno alla guida della Juventus, la scorsa stagione ha allenato il Fatih Karagumruk in Turchia, terminando il campionato in settima posizione. Stessa esperienza turca per Vincenzo Montella all’Adana Demirspor, chiudendo il torneo con un buon quarto posto. Per l’ex giocatore di Roma e Samp, si parla anche di un interessamento del Fenerbahce.

Nelle prossime ore comunque bisognerà prendere una decisione definitiva, il tempo stringe e l’allenatore è il primo tassello per costruire la nuova Salernitana. Soltanto dopo questa scelta, potrà iniziare il calciomercato.

Nel frattempo Paulo Sousa sembra sempre più vicino alla panchina del Napoli. Il portoghese nei giorni scorsi ha incontrato Aurelio De Laurentiis. Occorre sottolineare che il tecnico granata, fino al 20 giugno, può liberarsi dalla Salernitana dietro pagamento di una penale. Nell’attesa, il presidente Iervolino e il ds De Santis, hanno iniziato a sondare il terreno per valutare la disponibilità di altri allenatori, in modo da non farsi trovare impreparati in caso di addio dell’ex tecnico della Fiorentina.