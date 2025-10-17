Sagra della Castagna Munnaredda 2025, conferenza stampa di presentazione il 21 ottobre

L’edizione 2025 rappresenta una tra le edizioni più importanti della sua storia. Sarà infatti la prima edizione da Sagra di Qualità, prestigioso riconoscimento conferito dall’Unpli ed assegnato alla Pro Loco di Tramutola a marzo di quest’anno. L’attribuzione del marchio identifica in maniera univoca le sagre tradizionali e di qualità, ovvero le manifestazioni che vantano un legame con il territorio e che abbiano come obiettivo la promozione e la creazione di sinergie con le attività economiche locali. Necessario poi rispettare i requisiti di tipo storico-culturale ed organizzativi con attenzione verso l’ impatto ambientale.

Queste le caratteristiche visionate dagli ispettori dell’Unpli presenti alla sagra del 2024 e che hanno consentito loro di dare il via libera per l’assegnazione del marchio che di fatto rende facilmente identificabili le sagre che operano per la promozione e tutela del territorio. Ma l’edizione 2025 della Sagra della Castagna Munnaredda non ha solo il primato di essere la prima edizione dopo l’ importante riconoscimento, ma sarà anche il primo anno in cui la manifestazione si prolungherà da due a tre giorni.

La sagra prenderà il via venerdì 24. Sabato 25 si entrerà nel vivo dell’edizione che terminerà poi domenica 26.

Durante la conferenza stampa verranno svelate in anteprima le novità salienti di questa edizione storica.

