Sagra del Canestrato di Moliterno IGP ”Le notti del Canestrato” il 9 e 10 agosto

La 44ª edizione della Sagra del Canestrato di Moliterno IGP – Le Notti del Canestrato, si terrà il 9 e 10 agosto 2025

Nata come espressione autentica della cultura agroalimentare lucana, la manifestazione rappresenta oggi un’importante vetrina per il Canestrato di Moliterno IGP e per il patrimonio enogastronomico dell’intera Val d’Agri. Nel corso degli anni, la sagra ha saputo crescere, evolversi e rinnovarsi, senza mai perdere il legame profondo con le tradizioni e con l’identità

del territorio.

L’edizione 2025 si distingue per la partecipazione attiva di un direttivo rinnovato, composto da cittadini e professionisti accomunati da un forte senso di appartenenza e da una visione condivisa di valorizzazione locale. L’evento è inoltre interamente plastic free e dotato di un sistema di raccolta differenziata efficiente, a testimonianza dell’attenzione alle tematiche ambientali.

Le Notti del Canestrato non è solo una sagra, ma un progetto culturale partecipato, che dà spazio ai giovani talenti musicali – locali e non – e che offre alle realtà gastronomiche del territorio l’occasione di interpretare in chiave creativa il Canestrato di Moliterno IGP, protagonista indiscusso dell’intera serata.

Programma dell’evento il 9 agosto:

• ore 18:00 Showcooking Associazione Cuochi Potentini;

• ore 19:00 Inaugurazione ufficiale della sagra con la partecipazione del presidente della Pro Loco Giuseppe Dibiase e il primo cittadino Antonio Rubino;

• ore 19:30 Apertura del percorso gastronomico, con stand dedicati alle eccellenze culinarie locali;

• ore 23:30 Concerto di musica dal vivo “Orchestra Mancina” Piazza Pino; a seguire dj set.