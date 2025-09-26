Sabato 27 tutti a Missanello per una giornata di PACE

Dopo un momento di sconforto, quando ci hanno comunicato che i nostri amici di Bait Jala (Palestina) sono stati bloccati al confine senza poter partire, non ci siamo fatti abbattere. Anzi, con ancora più forza vogliamo lanciare un grande segnale di Pace.

Sabato dalle ore 15.00 il cuore del nostro paese si riempirà di colori, sorrisi e speranza.

I bambini saranno i veri protagonisti di una grande Manifestazione di Pace: porteranno bandiere, disegni e messaggi che daranno voce alla loro purezza e alla loro voglia di futuro.

Proveremo a collegarci on line con Bait Jala per abbracciare, anche a distanza, i nostri amici e dimostrare che TUTTO il territorio è vicina a loro.

Seguirà un mini concerto in Piazza Garibaldi, con canti dedicati alla pace.

Poi tutti in Piazza San Senatro per oltre 3 ore di spettacolo e divertimento:

Mangiafuochi

Giocolieri

Teatro dei burattini

Giullari in festa

…e tante altre sorprese!

A chiudere la giornata, una suggestiva serata di cinema all’aperto con la proiezione del film “I bimbi di Gaza”— un momento di riflessione e vicinanza per ricordare che la Pace è un diritto di tutti i bambini del mondo.

(Per rispetto di questo momento abbiamo deciso di posticipare ad altra data il concerto di Davide Cascini e degli Amarimai).

Missanello – Piazza del Municipio, ore 15.00