S.S. 598 Fondo Valle d’Agri, Lacorazza: abbiamo mosso le acque

“Nei giorni scorsi, abbiamo percorso più volte, per un sopralluogo, la Fondovalle dell’Agri S.S. 598 dal bivio di Montemurro alla diga di Spinoso. Innanzitutto il tratto di strada è interessato da lavori e da impianti semaforici che rallentano il percorso. Abbiamo chiesto ad ANAS il termine dei lavori e ci ha risposto che, tra il km 53+000 e il km 56+600, dovrebbero essere terminati entro il mese di luglio, ponendo così fine a una serie di disagi alla viabilità più volte segnalati. Vigileremo”.

Lo dichiara il capogruppo del Pd in Consiglio regionale, Piero Lacorazza, che aggiunge: “Inoltre, sempre su nostra formale richiesta, Anas ha provveduto a realizzare una valutazione preliminare per l’adeguamento dello stesso tratto della S.S. 598 “Fondo Valle d’Agri”, il cui tracciato segue l’andamento orografico delle sponde della diga del Pertusillo. L’intervento potrebbe prevedere la realizzazione, in variante rispetto all’attuale tracciato, di tre gallerie naturali per uno sviluppo complessivo di circa 1.100 metri, nonché l’ammodernamento di un ulteriore tratto della lunghezza di circa 650 metri, finalizzato all’innalzamento degli standard di sicurezza. La stima effettuata da Anas ha determinato un importo complessivo dell’investimento pari a circa 60 milioni di euro”.

“Abbiamo finalmente un dato da cui partire e sul quale riteniamo che il confronto vada aperto. Chiederemo all’assessore regionale, Pasquale Pepe – afferma Lacorazza – di mettere al centro della programmazione ogni valutazione per tale intervento e inserirlo nell’Accordo di Programma con ANAS al fine di procedere ad ulteriori stadi della progettazione. Da tempo stiamo ponendo il tema ma ora finalmente abbiamo un dato di partenza”.

“Segnaliamo che sul tavolo dell’Assessore ci sono anche interrogazioni e solleciti su altre due arterie fondamentali: la ‘Saurina’ e la ex SS 103 che potrebbe aiutare e velocizzare l’approdo della Val d’Agri verso la futura stazione A/V Padula Buonabitacolo. Stiamo parlando di un territorio (la Val d’Agri e la Valle del Sauro) che produce l’80% degli idrocarburi a livello nazionale. Nel 2029 – conclude Lacorazza – scade la concessione ENI SHELL e il Governo regionale ha il dovere di aprire una interlocuzione con il Governo nazionale affinché si possa costruire una intesa che vada oltre gli accordi compensativi con le compagnie petrolifere”.