S. Martino d’Agri torna a brillare nelle ‘Note di San Lorenzo’

Nella notte più magica dell’estate, il 10 Agosto, detta anche delle stelle cadenti, il borgo medievale di San Martino d’Agri, torna a brillare con un’evento culturale giunto alla VI “edizione denominato “Note di San Lorenzo”, in onore di San Lorenzo Martire, patrono della comunità di San Martino.

Un appuntamento atteso dell’estate sanmartinese e lucana, la cui organizzazione è da sempre a cura dall’Associazione Culturale Vincenzo Marinelli, grazie all’impegno di Giuseppe CIRIGLIANO, con il patrocinio del Comune di San Martino d’Agri.

La giornata si aprirà con una celebrazione religiosa in onore del Santo, la Santa Messa a cui

seguirà la caratteristica processione che condurrà la statua del Santo sul sagrato dell’antica chiesa di San Lorenzo.

La manifestazione “Note di S.Lorenzo “ in questa VI edizione sarà arricchita dall’accoglienza dei “100 Lucani per Pasolini”coordinata dall’arch. Domenico Dragonetti,

Le opere letterarie e pittoriche dedicate ad uno dei più controversi personaggi della Cultura Italiana, alla sua IV tappa Lucana approda a S.Martino d’Agri, la mostra verrà allestita nel Palazzo Baronale.

La giornalista, e portavoce di Svimar, Carmen DE ROSA, introduce e modera l’iniziativa culturale che sta attraversando tutta la Basilicata, con la presentazione del volume che si terrà sulla panoramica terrazza di Largo San Lorenzo, affacciato sull’affascinante borgo medievale.

Saluteranno dli ospiti il Sindaco di S.Martino d’Agri, Mario A. Imperatrice ed il presidente dell’associazione V.Marinelli, Giuseppe CONTE.

Interverranno gli autori dei testi e delle opere pittoriche; i Sindaci dei comuni che hanno accolto “100 Lucani per Pasolini”: Sindaci di PIETRAPERTOSA, TRICARICO e SASSO DI CASTALDA. Reciterà alcuni versi del poeta Francesca Volpe.

Seguirà la presentazione del libro “Vincenzo Marinelli”, culmine ideale di un percorso di studio e valorizzazione iniziato con le celebrazioni del bicentenario della nascita del pittore. Introduce per l’Associazione Culturale Vincenzo Marinelli Magda Manieri, con l’intervento di Palmarosa FUCCELLA, coautrice e curatrice del volume, dialoga con l’autrice Maria Teresa Gatta.

Il ricco programma della serata si concluderà con la presentazione del progetto “100 idee per il paese abitato”, presentato dalla ideatrice Caterina POTRANDOLFO , uno spazio libero, in cui ognuno potrà intervenire per alimentare un dibattito nato intorno all’idea di far rivivere i tanti borghi della Lucania, tra gli interventi è prevista la presenza del presidente di MedinLucania Dino Nicolia.

La serata più stellata dell’anno densa di “Note” raggiungerà il suo acme con il concerto sotto le stelle di San Lorenzo, in questa edizione eseguito dalle eleganti sonorità del Trio Harmony.