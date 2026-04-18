RuralCiak 2026: premio a “Basilicata, intrecci di futuro”

«Questo riconoscimento riguarda tutta la Basilicata, perché racconta un territorio che sa tenere insieme tradizione, innovazione e comunità, trasformando le politiche pubbliche in valore reale per i cittadini».

Lo dichiara l’Assessore alle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali della Regione Basilicata, Carmine Cicala, a seguito del premio ottenuto nell’ambito di RuralCiak 2026, dove la Basilicata si è aggiudicata il primo posto nella categoria Spot e Video emozionali con il video «Basilicata. Intrecci di futuro».

La cerimonia di premiazione si è svolta il 17 aprile a Perugia, nel Salone d’Onore di Palazzo Donini, all’interno del Festival Internazionale del Giornalismo, uno dei principali contesti nazionali dedicati alla comunicazione pubblica.

Il concorso, promosso dalla Regione Umbria in collaborazione con il Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste attraverso la Rete PAC, ha coinvolto 12 Regioni italiane con 28 produzioni video, articolate nelle categorie Educational e Tutorial, Spot e Video emozionali e Storytelling.

Il video della Basilicata è stato premiato per il forte impatto emozionale e per la capacità di raccontare, in modo chiaro e coinvolgente, le filiere produttive regionali attraverso un linguaggio visivo e musicale efficace. La narrazione restituisce un sistema agricolo dinamico, in cui le diverse componenti dialogano tra loro e si ricompongono in una dimensione collettiva, capace di guardare al futuro.

«Il CSR Basilicata 2023–2027 non è soltanto uno strumento di programmazione, ma un percorso che coinvolge territori, imprese e nuove generazioni – aggiunge Cicala –. Abbiamo scelto il linguaggio delle immagini perché la comunicazione pubblica deve saper raccontare ciò che spesso resta invisibile nei numeri: il lavoro quotidiano, la qualità delle produzioni e il valore delle relazioni».

Il riconoscimento conferma la capacità della Regione Basilicata di utilizzare linguaggi contemporanei per valorizzare le politiche di sviluppo rurale, rafforzando il legame tra intervento pubblico, sistema produttivo e comunità.