Rubino su radiologia a Villa d’Agri: “Eccellenza tecnologica da valorizzare per rispondere alle esigenze dei cittadini”

“Ho avuto modo di visitare l’unità operativa di Radiologia dell’Ospedale di Villa d’Agri, potendo constatare l’eccezionale dotazione di apparecchiature all’avanguardia. Tuttavia, l’eccellenza tecnologica può essere vanificata dalla mancanza di risorse umane.” Lo dichiara il Sindaco di Moliterno, Antonio Rubino, anche coordinatore provinciale di Italia Viva.

“La carenza di personale medico – prosegue Rubino – è un problema che ormai conosciamo bene. Per questo, occorre con celerità produrre ogni sforzo per migliorare l’organizzazione al fine di rendere pienamente operativo il reparto. Il primo passo potrebbe essere quello di rendere la Radiologia di Villa d’Agri una Unità Operativa Complessa. In questo modo si potrebbe rispondere a esigenze fondamentali dei cittadini”

I problemi sono noti: i cittadini si trovano costretti ad attendere tempi biblici per esami diagnostici fondamentali, con calendari di prenotazione spesso inesistenti o proiettati a oltre un anno, mentre la Risonanza magnetica e la TAC, fiori all’occhiello della struttura di Villa d’Agri, dotate di standard di qualità tecnologici altissimi, offrono prestazioni a scartamento ridotto a causa della carenza di personale.

“L’arrivo di nuovi tecnici di radiologia – sottolinea Rubino – annunciato da più parti, è sicuramente un segnale positivo, ma allo stesso tempo occorre affrettare i processi e provvedere a rendere la Radiologia di Villa d’Agri una unità operativa con personale medico che garantisca di sfruttare pienamente le potenzialità della struttura, contribuendo in modo decisivo ad abbattere le liste d’attesa. Il potenziamento del reparto sarebbe davvero una risposta decisiva al miglioramento dei servizi sanitari regionali, anche alla luce dell’eccezionale professionalità del personale medico e tecnico attualmente impiegato”.

“La situazione attuale è complicata, soprattutto in un settore così cruciale per la diagnosi precoce e la prevenzione di gravi patologie”. Il Sindaco di Moliterno chiedendo alle autorità sanitarie competenti di intervenire tempestivamente per colmare le carenze, conclude: “È fondamentale che l’ospedale di Villa d’Agri possa esprimere appieno il suo potenziale, offrendo ai cittadini un servizio di radiologia efficiente e tempestivo. La salute dei cittadini non può essere ostaggio di una carenza di personale che mina l’efficacia di una struttura sanitaria di eccellenza”.