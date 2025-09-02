Rubino: “pieno supporto all’iniziativa della Consulta Diocesana delle Aggregazioni Laicali di Tursi-Lagonegro”

Il Sindaco di Moliterno e Presidente della Comunità del Parco Nazionale Appennino Lucano Val d’Agri Lagonegrese, Antonio Rubino, ha espresso il suo pieno supporto all’iniziativa della Consulta Diocesana delle Aggregazioni Laicali di Tursi-Lagonegro. La Consulta ha organizzato per sabato 6 settembre, alle ore 11:00, presso il Centro Giovanile Padre Minozzi a Policoro, una conferenza dedicata ai “diritti di restanza” nei piccoli comuni delle aree interne.

“Ultimamente la politica si sta abituando alle decisioni da tifoseria, con facili trionfalismi e inutile populismo. Per le aree interne questo deve essere il momento della politica che si ripiega sui problemi e guarda con coraggio alla realtà, per i piccoli Comuni è il momento della ‘resistenza propositiva’” dichiara il Sindaco Rubino. “Dobbiamo affermare con forza che l’impegno per i nostri paesi, che costituiscono il 70% del territorio italiano, è un dovere civile e, per i cristiani, un preciso impegno etico. Come ha detto di recente Papa Leone XIV, i cristiani impegnati in politica devono avere il coraggio di agire per il bene comune, senza dimenticare nessuno.”

Il Sindaco di Moliterno sottolinea la necessità di superare la retorica dei borghi come semplici attrazioni turistiche per concentrarsi sulla qualità della vita dei residenti. “Non possiamo accettare l’eutanasia dei nostri centri abitati” prosegue Rubino “Non è giusto dimenticare una parte dell’Italia, è indispensabile costruire un sistema corale e sinergico che garantisca servizi essenziali: sanità, istruzione, trasporti e connettività. Solo così possiamo onorare un impegno politico volto al bene comune. Dobbiamo poter affermare che ‘Non siamo solo borghi da visitare, ma paesi da vivere’.”

Il Sindaco invita a sostenere l’iniziativa della Consulta Diocesana delle Aggregazioni Laicali: “la politica deve recuperare la capacità di ascoltare, accorciando le distanze tra i centri decisionali e le ‘periferie esistenziali’ e geografiche. Aderendo a questa iniziativa vogliamo contribuire a un percorso che, ci auguriamo, porti a soluzioni concrete e a un impegno collettivo per garantire un futuro dignitoso alle nostre comunità,” conclude Rubino. “Restare nei nostri paesi non è una scelta passiva, ma un atto di volontà che richiede supporto e investimenti, non possiamo nasconderlo. I Sindaci ogni giorno sono al servizio delle comunità per garantire il massimo dei servizi, ma da soli non possono farcela.”