Roma: Convegno Nazionale “900 italiano” Riconoscimento al Merito a Carmen De Rosa – Presidente ANILDD Basilicata

Il 4 giugno 2026, presso la sede della Provincia a Palazzo Valentini, si è tenuto il convegno “Il Novecento: radici, trasformazioni e coscienza sociale nella cultura italiana contemporanea”. L’evento, patrocinato dalla Città Metropolitana di Roma Capitale e dalla Regione Lazio, è stato organizzato dal Cav. M° Gaspare Maniscalco, A.N.I.O.C. di Roma, dal Prof. Ing. Pasquale Marasco (Presidente Nazionale A.N.I.L.D.D.) e dal Cav. Dott. Gino Marcoccia.

L’incontro ha analizzato il progresso sociale e culturale del secolo scorso, mettendo al centro i valori dell’inclusione e della cittadinanza attiva.

Nel corso della manifestazione sono state consegnate pergamene e targhe a personalità distintesi nei campi delle istituzioni, della cultura, della scienza, dell’informazione, dell’associazionismo e dell’impegno civile.

Il momento centrale della giornata per il territorio lucano è stato il conferimento di un prestigioso riconoscimento alla Dott.ssa Carmen De Rosa, neo-Presidente di A.N.I.L.D.D. Basilicata.Il premio intende suggellare, con profonda stima e gratitudine, l’instancabile dedizione profusa nel corso della sua attività professionale e umana. Tale onorificenza celebra non solo il suo impegno nel campo della comunicazione e del sociale, ma sancisce ufficialmente il suo nuovo incarico alla guida dell’A.N.I.L.D.D. Basilicata, riconoscendo il suo ruolo fondamentale nel promuovere la cultura dell’inclusione e una solida rete di solidarietà in tutta la regione.

La giornata ha visto la partecipazione e la premiazione di numerosi esponenti di primo piano della società italiana, citandone alcuni :

Mons. Antonio Staglianò, per il suo contributo al dibattito sui valori contemporanei;

Dott. Fulvio Rocco, già Prefetto di Roma;

On. Gennaro Sangiuliano e On. Antonello Aurigemma (Presidente Consiglio Regionale del Lazio);

Dott. Giacomo Rosa, Presidente SVIMAR;

Prof. Giulio Tarro, virologo di fama internazionale.

La Dott.ssa Donatella Cotesta, attrice, regista e Vicepresidente del Dipartimento Cultura A.N.I.L.D.D.

Tra i relatori si sono distinti:

L’On. Fabrizio Santori che ha portato i saluti dell’Amministrazione Capitolina.

Il Prof. Ing. Pasquale Marasco, ha illustrato l’evoluzione della società italiana in relazione alla disabilità.

Prof. Dott. Giulio Tarro, virologo di fama internazionale, ha ripercorso le conquiste scientifiche del secolo scorso.

Cav. M° Gaspare Maniscalco, ha analizzato il ruolo di arte e cultura nella crescita sociale.

Cav. Dott. Gino Marcoccia, ha sottolineato l’importanza dell’associazionismo.

Il Prof. Massimo Persia, ha approfondito il tema delle nuove dipendenze giovanili.

Mons. Antonio Staglianò: ha offerto una riflessione sui valori della società contemporanea.

Al dibattito hanno contribuito inoltre il Prof. Giuseppe Bellantonio, l’Ing. Antonio Moretta e la Dott.ssa Sabrina Morelli.

L’evento ha confermato come la sinergia tra istituzioni e volontariato sia la chiave per interpretare il patrimonio di valori del Novecento e orientare costruttivamente le sfide future, con l’auspicio che il dialogo avviato a Palazzo Valentini continui a nutrire il tessuto sociale di ogni regione d’Italia.