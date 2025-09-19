Roma, a palazzo Valentini il “Premio Internazionale Giovanni Paolo II”

Lo scorso 16 settembre nella splendida cornice del Palazzo della Prefettura di Roma, a

“Palazzo Valentini” per propagare “la Pace nel Mondo” a nome di Papa Wojtyla, il Santo Padre che più di tutti a speso la sua vita per questo alto valore, si è svolta la premiazione “San Giovanni Paolo II”.

La cerimonia è stata introdotta con l’Inno di Mameli, cantato ad alta voce da tutti i presenti accompagnati dalla Banda Musicale di Polizia Locale di Roma Capitale.

Il Premio Internazionale ha visto la partecipazione di SVIMAR e dei numerosi sindaci italiani aderenti all’associazione, nonché di personalità istituzionali.

Il Premio è alla sua IV edizione ed è strettamente legato al progetto A.MA.MI, nato da un’idea di Nino Capobianco. Quest’anno il Premio si è arricchito della collaborazione di Nicola Convertino che ha affiancato al Premio la sua esperienza e la forza della manifestazione del “Sanremo Music Awards”

Il riconoscimento celebra personalità che, con opere e impegno, contribuiscono alla promozione della pace, della salute, del benessere e della cultura, oltre che alla lotta contro la violenza di genere onorando le personalità che si sono distinte per il loro impegno nel promuovere i valori fondamentali della dignità umana. Il lavoro di queste personalità si concentrano sulla promozione dei principi di Giovanni Paolo II e sulla centralità della persona, il valore del lavoro e la dignità di ogni individuo.

Il premio è stato assegnato a personalità che si sono distinte per il loro impegno volto a creare opportunità e migliorare la qualità della vita nei territori più fragili, dove la lotta contro lo spopolamento sottolinea l’importanza del capitale umano.

La cerimonia si è svolta in un’atmosfera solenne e dignitosa, con la partecipazione di numerose personalità istituzionali e rappresentanti di SVIMAR. Il premio è stato consegnato con una cerimonia formale, che ha sottolineato l’importanza del riconoscimento.

Il Presidente di Svimar, Giacomo Rosa, e il suo Vice, Pietro Calabrese, ed i membri del direttivo, hanno espresso la loro gratitudine per il contributo di questo riconoscimento che incoraggia la crescita di Svimar.

Madrina dell’evento è stata Renata Polverini, con la partecipazione del Prefetto di Roma Capitale, Lamberto Giannini. Hanno inoltre preso parte alla calebrazione Mons. Rino Fisichella, l’On.Alessandro Caramiello e l’On.Maurizio Lupi.

La conduzione dell’evento è stata svolta magnificamene dallo stesso Nino Capobianco e dalle Ganga Sisters.

Il Premio Internazionale “San Giovanni Paolo II” è un riconoscimento importante che sottolinea l’impegno sociale e la dedizione alle comunità più bisognose. I vincitori hanno dimostrato un forte impegno nel promuovere i valori fondamentali della dignità umana e del capitale umano, e il suo lavoro è stato riconosciuto a livello internazionale.

Il premio Il Premio Internazionale “San Giovanni Paolo II” è un messaggio forte che sottolinea l’importanza della dignità di ogni individuo, un riconoscimento che guarda al futuro, incoraggiando a continuare a lavorare per promuovere i valori fondamentali della dignità umana.

Carmen De Rosa