Riunito il Tavolo della Trasparenza per la realizzazione del Ced (Centro Droni) a Stigliano

Il Tavolo della Trasparenza che si è riunito oggi al Dipartimento Sviluppo Economico, presieduto dall’assessore Francesco Cupparo, con la presenza di una delegazione di sindaci del comprensorio Concessione Total Gorgoglione, di Confindustria, Confapi, Fiom, Fim e Uil, ha approvato un documento congiunto e una proposta operativa per la realizzazione del Ced (Centro Droni) a Stigliano.

In apertura, l’assessore ha definito “non rispettoso della comunità lucana, della Regione, dei Comuni e delle parti sociali” il comportamento della Total – che solo in mattinata, a poche ore dall’inizio, attraverso una mail dell’ing. Scisciolo, ha richiesto il rinvio – ed ha rivendicato che “le relazioni tra Total e Regione, Comuni, parti sociali e datoriali segnino una svolta perché – ha detto – hanno toccato un livello inaccettabile. Dopo aver registrato ieri in uno specifico incontro su “vertenza Tecnoindustrie” che la Total non rispetta gli impegni sottoscritti per la ricollocazione di lavoratori addetti a servizi presso il Centro Olio Tempa Rossa, oggi – ha affermato Cupparo – siamo ad un atteggiamento che è ancora più grave e mette a rischio le relazioni istituzionali e la futura attività di Total a Tempa Rossa. Insieme ai sindaci, ai rappresentanti delle associazioni datoriali e sindacali con la risposta alla irresponsabilità della Total abbiamo definito, facendoci carico noi di responsabilità, un percorso unitario perché il Progetto Centro Ced si possa realizzare attraverso un’azione sinergica tra Nimbus, la società che sinora ha lavorato al progetto per conto di Total, ed un’ATI di imprese lucane. Contestualmente la Total, oltre ai 6 milioni di euro dell’investimento, dovrà garantire i 50 posti di lavoro che è la contropartita occupazionale prevista dal Progetto No Oil. Inoltre abbiamo messo in campo nuovi strumenti per verificare in dettaglio lo stato di realizzazione del Protocollo e dell’Addendum siglati con Total sull’attività estrattiva a Tempa Rossa e discusso di iniziative di mobilitazione e pressione. A cinque anni di distanza i Progetti No Oil – ha concluso Cupparo – non segnano alcun risultato e noi non possiamo permetterlo”.

Si sta ultimando la redazione del documento che sarà inviato appena pronto.