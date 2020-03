Ritrovato morto il bimbo di 3 anni scomparso ieri a Metaponto

Send an email





Avevamo dato ieri la notizia della scomparsa del bimbo di Metaponto di 3 anni.

Purtroppo questa mattina la triste notizia: ritrovato il cadavere del bambino di tre anni di cui si erano perse le tracce ieri a Metaponto di Bernalda.

Era stato il cagnolino di famiglia a condurre già ieri le ricerche verso la zona impervia del fiume Bradano. Le ricerche sono andate avanti tutta la notte, poi questa mattina la svolta con i Carabinieri del Centro cinofili di Firenze, grazie all’utilizzo dei cani “molecolari”, in un canneto che costeggia il letto del fiume Bradano a Metaponto di Bernalda hanno ritrovato il corpo del bimbo.





Secondo quanto si apprende la sparizione sarebbe avvenuta ieri mattina durante un momento di distrazione dei genitori, una coppia di imprenditori agricoli. Il bimbo sarebbe uscito dalla porta di casa e si sarebbe allontanato.

“Una tragedia senza senso che spezza in due il cuore di tutti noi“: sono le parole scritte su Facebook dal sindaco di Bernalda Domenico Tataranno proclamando due giorni di lutto cittadino, oggi e domani, in segno di cordoglio per la morte del bambino di tre anni.