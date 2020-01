Rissa tra tifosi di calcio nel Potentino. Un morto e 4 feriti su un’area di servizio della “Basentana”

È di un morto e quattro feriti il tragico bilancio di una rissa avvenuta su un area di servizio a Vaglio Basilicata, lungo la strada “Basentana“, a pochi chilometri dal capoluogo Potenza. E’ quanto scrive Claudio Buono del sito Ondanews.it.

Stando alle prime notizie trapelate, protagonisti della rissa sarebbero due gruppi di tifosi di due squadre di calcio di Eccellenza Lucana, la Vultur Rionero e il Melfi. Il Rionero doveva scendere in campo a Brienza, dove la partita è stata annullata per quanto accaduto, mentre il Melfi era diretto a Tolve per giocare contro il Real Tolve.

I due gruppi di tifoserie si sarebbero ritrovati verso ora di pranzo nei pressi dell’area di servizio. Per cause ancora in fase di accertamento, è nata una rissa che ha causato la morte di un tifoso ed il ferimento di altri quattro. L’uomo ferito in modo mortale sarebbe stato investito, ma anche su questo sono in corso accertamenti.

Sul posto le Forze dell’Ordine e i sanitari del 118 Basilicata Soccorso. Indagini immediatamente avviate per chiarire la dinamica dei fatti e risalire ai responsabili di quello che si configura come un omicidio. Tra le due tifoserie c’è stata sempre rivalità.

Fonte: Ondanews – Claudio Buono