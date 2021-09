Ripresa scolastica in Basilicata, gli auguri agli studenti dal presidente Cicala

Il presidente del Consiglio regionale farà visita all’Istituto Comprensivo Statale Luigi La Vista di Potenza, giovedì 16 settembre alle ore 10.00, e all’Istituto Comprensivo Giovanni Minozzi – Nicola Festa di Matera, giovedì 23 settembre, alle ore 10.00

“Oggi riparte la fantastica avventura della scuola. Un inizio, quello di quest’anno, caratterizzato dalla presenza di sentimenti fortemente contrastanti, gioia e paura, curiosità e prudenza, incertezza su come potrà evolvere questa situazione per la presenza ancora troppo invasiva del Covid-19, ma anche di una grande voglia di ricominciare dopo un ciclo scolastico caratterizzato da sospensioni e didattica a distanza, tra disservizi e innovazioni.

L’augurio è che sia per tutti un anno sereno, affinché possiamo essere in grado insieme di superare le difficoltà che si presenteranno, di accogliere la possibilità che ci viene offerta dalla vita di essere migliori di ciò che siamo, ciascuno nella propria parte e per i propri compiti affidati.

Oggi dunque anche il mondo della scuola prova a riappropriarsi della normalità. Anche grazie al vaccino, le attività formative ricominciano in presenza pur sempre con attenzione e cura e con tutte le opportune precauzioni, perché è interesse di tutti che la scuola possa ripartire in sicurezza e possa garantire a tutti il diritto allo studio e alla socialità per l’intera durata dell’anno scolastico. Per questi motivi a genitori, alunni, docenti e a tutto il personale scolastico saranno richiesti ancora una volta collaborazione, responsabilità e sacrifici, senza i quali non sarà possibile perseguire il desiderio comune della ripartenza didattica.

Sono certo che non mancherà la collaborazione di tutti perché studiare, sapere, conoscere sono alla base di tutto. La scuola è fondamentale: attraverso essa si forma ogni generazione e la nuova classe dirigente che guiderà il Paese, i medici che salveranno delle vite, gli avvocati che faranno rispettare le leggi e gli insegnanti che formeranno i giovani di domani.

L’istruzione è il primo baluardo di libertà ed è ciò che rafforza il nostro essere cittadini consapevoli della nostra società. Compito degli insegnanti trasferire ai nostri giovani non solo il sapere ma anche i principi civici che li renderanno donne e uomini del nostro futuro.

Come Presidente del Consiglio regionale della Basilicata sono ben consapevole dell’alto valore simbolico che la riapertura delle scuole significhi in termini di formazione, socialità e dialogo. Proprio per questo a nome dell’intero Consiglio regionale e di concerto con la Dirigente dell’Ufficio Scolastico regionale della Basilicata, visiterò due scuole del comprensorio lucano, l’Istituto Comprensivo Statale Luigi La Vista di Potenza, giovedì 16 settembre alle ore 10:00, e l’Istituto Comprensivo Giovanni Minozzi – Nicola Festa di Matera, giovedì 23 settembre, alle ore 10:00 per augurare un buon inizio di anno scolastico agli alunni e donare loro una pubblicazione della Costituzione e dello Statuto regionale, illustrati dal famoso fumettista lucano Giuseppe Palumbo.

Un modo per ribadire un impegno costante del Consiglio regionale della Basilicata nei confronti del

mondo della scuola, nella consapevolezza che valori quali la formazione e la partecipazione siano elementi essenziali di una democrazia moderna che voglia rafforzare in maniera efficace quel patto con i cittadini che sta alla base di ogni singola istituzione rappresentativa.

Da parte mia e dell’intero Consiglio regionale della Basilicata buon inizio di anno scolastico a tutti”.