Rinvenuto un esemplare di Barbagianni (Tyto Alba)

Un bellissimo esemplare di Barbagianni (Tyto Alba) è stato rinvenuto ferito sulla pista di collaudo della FCA di San Nicola di Melfi.

Grazie alla sinergia tra le Guardie Volontarie dell’Associazione Fareambiente di Melfi, della Polizia Municipale della Città di Melfi e la Polizia Provinciale di Potenza, è stato possibile ricoverare l’animale ferito presso il Cras del parco Regionale di Gallipoli Cognato. L’animale affidato alle cure del Veterinario del Parco dott. Egidio Mallia, si presentava in buone condizioni e di sicuro dopo la terapia sarà reimmesso in natura.

La legge regionale n. 2/95 all’art. 10 Soccorso di fauna selvatica in difficoltà. Stabilisce ……1. Chiunque rinvenga fauna selvatica in difficoltà è tenuto a darne immediata comunicazione alla Provincia o al Comune nel cui territorio è avvenuto il rinvenimento ed eventualmente a consegnarla ai medesimi.

Purtroppo in Basilicata scarseggiano i Centri di recupero della fauna selvatica e diventa sempre più difficile salvare questi poveri animali. Anche in tempo di Covid, le forze di polizia non tralasciano di tutelare l’ambiente che, usando le parole di Papa Francesco nell’Enciclica “ Laudato Sii”, rappresenta la Casa comune.