Rinuncia Eni pozzo Pergola 1: il sindaco di Marsico Nuovo chieda subito la bonifica e il ripristino dei luoghi

Eni ha comunicato al comune di Marsico Nuovo la “rinuncia al procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) riguardante il progetto di messa in produzione del pozzo Pergola 1 la realizzazione delle condotte di collegamento dell’Area Innesto 3, nell’ambito della concessione di coltivazione idrocarburi denominata “Val d’Agri” (scaduta ma prorogata). Il sindaco del comune dell’alta Val d’Agri, Gelsomina Sassano, ha pubblicato con soddisfazione sulla propria pagina social, riferendo di aver difeso “il nostro territorio con fermezza e senza esitazioni “ (fonte quotidiano del 5/3/2021).

Molto prima che la vecchia commissione Via del ministero dell’ambiente ribaltasse il parere da negativo a positivo in piena emergenza Covid: https://www.gazzettadellavaldagri.it/messa-in-produzione-pozzo-pergola-1-la-commissione-via-del-ministero-di-costa-da-parere-positivo/