Rinnovo del Consiglio Provinciale di Potenza: gli eletti

Il nuovo Consiglio Provinciale di Potenza, eletto al termine delle operazioni di voto, sarà così composto:

Per la lista “Provincia Unita – Centro Sinistra Unito”:

Luigi Simonetti con 6.601 voti ponderati;

Giammarco Guidetti con 5.719 voti ponderati;

Enzo Stella Brienza con 5.447 voti ponderati;

Salvatore Falabella con 4.528 voti ponderati;

Vitina Claps con 4.282 voti ponderati.

Per “Casa Riformista – Italia Viva – Progetto Civico Italia”:

Filippo Sinisgalli con 9.478 voti ponderati;

Maria Cillo con 3.716 voti ponderati.

Per “La Provincia dei 100 Comuni”:

Giovanni Russo con 6.542 voti ponderati;

Alfonso Nardella con 4.258 voti ponderati.

Per “Azione con Calenda”, Carmine davide Pace con 3.743 voti ponderati.

Per “Forza Italia Berlusconi”, Giovanna Di Sanzo con 4.883 voti ponderati e per “Fratelli d’Italia” Federico Pippa con 6.407 voti ponderati.

Su 1.190 aventi diritto hanno votato in 1.021, per una percentuale di affluenza pari al 85,8%.

“I miei più sinceri auguri e un caloroso in bocca al lupo ai consiglieri neoeletti – ha dichiarato il Presidente, Christian Giordano – con la certezza che il percorso che ci apprestiamo a iniziare sarà caratterizzato da un confronto proficuo e da una sinergia costante. L’ottima affluenza registrata in questa tornata elettorale è un segnale di partecipazione viva e di forte attenzione verso il nostro Ente; il riconoscimento del ruolo che le Province rivestono e del desiderio reale dei rappresentanti locali di mettersi al servizio del territorio. Un ringraziamento ai consiglieri uscenti per l’impegno profuso e il lavoro svolto in questi anni complessi. Allo stesso modo, ringrazio tutti i candidati per aver offerto il proprio contributo e la propria disponibilità.

Oggi inizia per la nostra Provincia un nuovo cammino che, sono certo, percorreremo coesi e determinati, con l’unico obiettivo di operare per il bene delle comunità che rappresentiamo”