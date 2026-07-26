Rinnovabili, più risorse per i lucani

Le compensazioni ambientali non arriveranno più solo dalle compagnie petrolifere, ma anche da chi investe nelle rinnovabili. È questo l’obiettivo della Giunta regionale, che ieri ha approvato il disegno di legge, destinato poi a essere sottoposto all’esame del Consiglio. L’idea alla base del provvedimento è quella di garantire un ritorno economico al territorio anche dagli impianti eolici e fotovoltaici, che ormai stanno diventando sempre più numerosi.

È stato dunque istituito un fondo regionale in cui dovranno confluire i contributi degli operatori che realizzano o rinnovano grandi impianti con impatto sovracomunale. Restano quindi escluse le strutture che impattano su un singolo comune. Le compensazioni – recita il disegno di legge – saranno definite attraverso accordi con gli operatori e potranno arrivare fino a un massimo del 3% del valore della produzione energetica prevista. Il tutto senza intaccare le compensazioni che per legge già spettano ai comuni su cui sorgono gli impianti.

Queste risorse che gli operatori dovranno versare alla regione dovranno servire – nei progetti della Giunta – per ridurre i costi delle bollette, sul modello di quanto già accade con il bonus gas. Ma anche per avviare progetti che incentivino l’installazione di altri impianti di rinnovabili.

Per l’assessora regionale all’ambiente Laura Mongiello, che ha proposto il provvedimento, la misura farà camminare di pari passo transizione energetica e equità sociale.

Chi investe nel territorio lucano deve lasciare valore sul territorio lucano. È questo il principio alla base del nuovo disegno di legge sulla “Disciplina delle compensazioni ambientali regionali da fonti energetiche rinnovabili”, approvato nella seduta odierna della Giunta regionale su proposta dell’assessore regionale all’Ambiente e alla Transizione energetica, Laura Mongiello. Una norma attesa e fondamentale che ridefinisce le regole del gioco sul fronte delle fonti rinnovabili (eolico e solare), trasformando l’impatto sul paesaggio in un’opportunità di sostegno economico diretto a cittadini e imprese lucane.

“Per troppi anni la Basilicata è stata terra di installazione di pale eoliche e pannelli solari senza che vi fosse un reale, equo e tangibile ritorno per la nostra comunità. Oggi cambiamo passo con determinazione – spiega il Presidente della Regione, Vito Bardi -. Con questa legge stabiliamo una regola: chi realizza o rinnova grandi impianti rinnovabili ad impatto sovracomunale deve contribuire al benessere della Basilicata. Risorse concrete che andranno ad abbattere direttamente le bollette energetiche delle famiglie e delle aziende lucane e a finanziare impianti di energia pulita per i nostri cittadini. L’energia prodotta nella nostra terra deve servire prima di tutto a far vivere e prosperare i lucani”. Il provvedimento approvato oggi disciplina le misure di compensazione e riequilibrio ambientale a carattere regionale, affiancandosi e integrandosi con le compensazioni già previste a favore dei singoli Comuni nei procedimenti autorizzatori. Il testo poggia su quattro pilastri fondamentali pensati per la valorizzazione del territorio: 1. una riserva finanziaria regionale dedicata in cui confluiranno i contributi versati dagli operatori energetici, destinata ad alleviare i costi delle bollette ed incentivare la transizione ecologica capillare. 2. Le risorse del Fondo saranno impiegate per erogare contributi ed agevolazioni volti a ridurre i costi energetici di famiglie e aziende lucane, oltre a sostenere l’installazione di nuovi impianti rinnovabili privati. 3. Viene introdotta una misurazione rigorosa dell’impronta territoriale e paesaggistica. Quando un impianto influisce sull’ambiente di più Comuni, scatta l’obbligo di compensazione regionale, senza intaccare le misure spettanti ai singoli enti locali. 4. Le compensazioni saranno definite tramite accordi consensuali e commisurate all’effettivo impatto, entro il limite massimo del 3% del valore della produzione energetica attesa, garantendo certezza sia alle comunità che agli investitori.

“Vogliamo un’attrattività d’investimento che rispetti la nostra terra e chi la abita – conclude Bardi -. La Basilicata continua ad essere una protagonista di primo piano della transizione ecologica in Italia, ma da oggi lo fa rivendicando con orgoglio la centralità dei lucani: la transizione energetica deve essere un vantaggio economico e sociale visibile ogni giorno nelle case e nelle aziende della nostra regione”.