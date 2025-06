Rigenerazione urbana modello Barcellona, visita in Regione di una delegazione spagnola

Stamani il Presidente della Regione Basilicata Vito Bardi e l’assessore all’Ambiente Laura Mongiello hanno accolto ufficialmente la delegazione spagnola, composta da Orion Nello (Università Autonoma di Barcellona), Janet Sanz (già Vicesindaca e Assessora all’Urbanismo, Ecologia e Mobilità di Barcellona) e Agustín Hernández Aja (Università Politecnica di Madrid), presso la Sala Verrastro della Regione Basilicata.

Gli ospiti si trovano a Potenza per partecipare a partire dalle ore 15 di oggi al seminario internazionale promosso nell’ambito del progetto RE GOV dedicato alla rigenerazione urbana e alla governance ambientale.

L’incontro rientra nel percorso avviato con le attività formative e di scambio svolte a Barcellona nel marzo 2025, grazie al supporto operativo di Formez PA e con il coinvolgimento della Direzione Generale Ambiente, Energia e Tutela del Territorio della Regione Basilicata. Il progetto mira a rafforzare la governance multilivello e a potenziare la capacità amministrativa nel campo delle politiche ambientali e territoriali.

“La Regione Basilicata intende aprirsi al confronto con le migliori esperienze europee. Il lavoro avviato con RE GOV ci permette di crescere come amministrazione e come comunità, acquisendo strumenti concreti per progettare una Basilicata più sostenibile e competitiva”, ha dichiarato nel suo saluto il Presidente Vito Bardi, che ha donato alla Sanz una scultura che rappresenta la Regione Basilicata.

L’assessore Laura Mongiello, che oggi pomeriggio interverrà nella sessione conclusiva del seminario, ha aggiunto: “Siamo orgogliosi di ospitare un confronto internazionale di altissimo livello. Il nostro obiettivo è quello di trasformare idee e buone pratiche in soluzioni operative, capaci di incidere positivamente sulle politiche urbane e ambientali del territorio lucano”.

Tra i relatori dell’evento in programma oggi pomeriggio anche Angelino Mazza della Direzione generale Ambiente e responsabile del progetto Regov, Michelangelo Russo (Università di Napoli Federico II), Michele Busciolano (Direttore Generale Ambiente – Regione Basilicata) e Michele Beneventi (Assessore all’Ambiente del Comune di Potenza).

Il focus dell’incontro sarà l’esperienza della “Superilla” di Barcellona, un modello urbano innovativo basato su riduzione del traffico, aumento degli spazi pubblici e sostenibilità ambientale.

L’evento rappresenta una preziosa occasione formativa e operativa rivolta a amministratori, tecnici, urbanisti, studenti e cittadini, con l’obiettivo di rafforzare la capacità progettuale del sistema pubblico lucano in materia di transizione ecologica e rigenerazione urbana.