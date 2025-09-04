Salute

Riduzione liste d’attesa: in arrivo 5.5 milioni di euro per le strutture pubbliche e private

Photo of Redazione Redazione
113

Più ore di lavoro per il personale in servizio nelle aziende sanitarie per lo smaltimento delle liste d’attesa. La Giunta regionale ha destinato poco meno di 3 milioni e mezzo di euro per le cosiddette “prestazioni aggiuntive” di medici e altri professionisti dell’Azienda Ospedaliera San Carlo di Potenza, del Crob di Rionero in Vulture e delle due aziende sanitarie di Potenza e Matera. Saranno aggiunte delle ore settimanali – fuori dai turni consueti – per visite ed esami diagnostici da fornire anche sabato e domenica, per quattro mesi, fino al prossimo 31 dicembre.

Si tratta di prestazioni non urgenti, prenotate o da prenotare, i cui tempi d’attesa sono superiori a 120 giorni: ad esempio prime visite, da cardiologia a oculistica, endoscopie, mammografie. Per alcuni utenti, dunque, sarà possibile che la prenotazione sia anticipata. Non si esclude che a ottobre possano essere stanziate ulteriori risorse.

L’erogazione dei servizi in tempi appropriati è uno degli indicatori dei Livelli Essenziali di Assistenza, i cosiddetti LEA. Ad agosto il ministero della Salute ha pubblicato i risultati del monitoraggio di questi livelli di assistenza per il 2023. La Basilicata è risultata inadempiente nell’area distrettuale, ma con punteggi sufficienti per quella ospedaliera e la prevenzione.

Sempre per l’abbattimento delle liste d’attesa, la Regione ha recuperato 2 milioni di euro di risorse non spese entro il 2024 dalle Aziende Sanitarie di Potenza e Matera: saranno impiegati per acquistare prestazioni ambulatoriali dalle strutture private accreditate che fanno riferimento al Centro Unico di Prenotazione.

Articoli correlati

