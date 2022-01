Riaprono il 10 gennaio le scuole lucane: Ordinanza del presidente Bardi

Con l’Ordinanza n. 1 del 5 gennaio 2022 “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’articolo 3, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, dell’articolo 1, comma 16, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, e dell’articolo 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica” il presidente della Regione Basilicata Vito Bardi ha disposto la ripresa delle attività scolastiche per il 10 gennaio 2022: “Allo scopo di consentire ed ultimare le attività di screening alla popolazione scolastica regionale con tamponi antigenici rapidi, il calendario scolastico approvato con la Delibera di Giunta Regionale nr. 461 dell’11 giugno 2021 è modificato nella parte relativa ai giorni 7 ed 8 gennaio 2022, da considerare giorni di sospensione regionale. La ripresa delle attività scolastiche è pertanto da considerarsi per il giorno 10 gennaio 2022”.