“RESISTENZA E STORIE DI DONNE AI TEMPI DEL CORONAVIRUS”

Il comune di Viggiano aderisce all’iniziativa promossa dalla Consigliera Regionale alle Pari opportunità, Avv. Ivana Pipponzi; lo comunica l’assessore alle Politiche Sociali Avv. Rosita Gerardi.

L’amministrazione comunale – spiega l’assessore – aderisce in un momento così difficile e complicato per il nostro Paese, ad un progetto di carattere diverso come quello lanciato dalla consigliera regionale, un progetto di resistenza, di coraggio che ci aiuti a guardare avanti, col bagaglio di esperienze di ognuna di noi.





“Quello che vogliamo lanciare alle donne- spiega l’Avvocato Ivana Pipponzi- è un vero e proprio atto di resistenza in questo momento complicato: trasformare in testo le emozioni e la forza di ciascuna di loro”

“Vi chiediamo di raccontare la storia di una donna che avete conosciuto nella vostra vita alle prese con discriminazioni e riscatto, oppure storie di coraggio femminile, quello che semina il terreno al cambiamento”.

Tre le parole chiave da utilizzare: LAVORO, CORAGGIO e FUTURO.

I racconti dovranno valorizzare le parole proposte dedicate al superamento di pregiudizi e degli stereotipi e non potranno superare le 10000 battute.

Tutti i lavori prodotti dovranno essere inviati all’indirizzo: consiglieraregionaleparita@regione.basilicata.it, faranno parte di un diario che verrà pubblicato a cura della della Consigliera Regionale di Parità della Basilicata, Ivana Pipponzi in collaborazione con Telefono Donna e l’associazione Letti di Sera.