Report dati covid-19 in regione: ieri 713 tamponi con 104 positivi, 76 i guariti

Report dati processati il 06 dicembre 2020

Tamponi molecolari totali 162.068

Tamponi totali negativi 150.793

Tamponi molecolari di giornata 713

Tamponi negativi 598

POSITIVI TOTALI 115

Non residenti ma in isolamento in Basilicata 2:

1 residente a Napoli in isolamento a Potenza

1 residente a Montesano sulla Marcellana (SA) in isolamento a Grumento Nova (Pz)

Non residenti ed in isolamento nelle rispettive Regioni 9

8 Puglia (Gravina in Puglia)

1 Valle d’Aosta

Residenti in Basilicata 104

1 Acerenza

3 Brienza

2 Corleto Perticara

16 Ferrandina

1 Filiano

2 Grottole

1 Lagonegro

1 Lurenzana

4 Laurìa

7 Lavello

1 Marsico Nuovo

1 Marsicovetere

1 Maschito

21 Matera

9 Melfi

1 Moliterno

1 Montalbano Jonico

4 Nemoli

3 Palazzo San Gervasio

2 Paterno

1 Pisticci

1 Policoro

14 Potenza

2 Sant’Arcangelo

1 Scanzano Jonico

1 Senise

1 Trivigno

1 Venosa

Guariti Residenti 76

1 Barile

17 Calvello

2 Laurìa

1 Matera

17 Melfi

1 Moliterno

1 Muro Lucano

7 Palazzo San Gervasio

1 Pietragalla

4 Policoro

2 Potenza

5 Rionero in Vulture

3 Ripacandida

5 Rotonda

1 San Paolo Albanese

4 Sant’Arcangelo

1 Sarconi

1 Tramutola

2 Viggianello

DECEDUTI 5 con residenza:

Forenza

Lavello

Matera

Melfi

Potenza

Ricoverati 140

A.O.R. San Carlo Potenza

Malattie Infettive 35

Pneumologia 27

Medicina d’Urgenza 14

Terapia Intensiva 7

A.S.M. P.O. Madonna delle Grazie – Matera

Malattie Infettive 38

Pneumologia 10

Terapia Intensiva 9

CASI ATTUALI 6.194

POSITIVI IN ISOLAMENTO DOMICILIARE 6.054

DECEDUTI 177

GUARITI 2406