Renzi lunedì 11 ottobre a Matera e Potenza

Matteo Renzi sarà in Basilicata lunedì 11 ottobre per un tour a Matera e Potenza. Anche in virtù dei risultati positivi ottenuti alle scorse elezioni amministrative da Italia Viva, l’ex presidente del Consiglio farà tappa in Basilicata per la presentazione del suo ultimo libro ‘Controcorrente’.

Nei dettagli Matteo Renzi sarà a Matera già dalla mattina di lunedì dove è previsto un incontro presso l’Hotel Hilton alle 12 con il mondo produttivo e imprenditoriale della Basilicata.

A seguire il leader nazionale di Iv proseguirà per Potenza dove alle 18 e 30, presso il Cineteatro Due Torri, è prevista la presentazione ufficiale di ‘Controcorrente’. Sul palco Giovanni Lamberti, giornalista parlamentare dell’agenzia di stampa Agi, intervisterà Renzi sulle questioni più attuali del volume.

Per la partecipazione alla presentazione di Controcorrente è necessario prenotarsi al seguente link:

https://www.matteorenzi.it/prenotazione_controcorrente