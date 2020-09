Referendum Costituzionale, in Basilicata vince il Sì con il 75,84%. I dati della Val d’Agri

Referendum Costituzionale per il taglio dei parlamentari, in Basilicata ha vinto il Sì con il 75,84% contro il 24,16% del No.

Sono stati 169.024 gli elettori del Sì con 53.856 invece gli elettori del No.

Dato nazionale 17.152.365 di voti per il Sì con il 69,63%, 7.479.586 di voti per il No con il 30,37%.

In provincia di Potenza il Sì ha ricevuto 100.097 preferenze con il 76,50%, il No 32.586 voti con il 23,50%.

In provincia di Matera il Sì ha ricevuto 62.927 preferenze con il 74,74%, il No 21.270 voti con il 25,26%.

Vediamo i dati dell’alta Val d’Agri:

Grumento Nova 358 gli elettori del Sì con il 75,21%, il no 118 voti equivalenti al 24,79%;

Marsico Nuovo 974 gli elettori del Sì con il 77,06 %, il no 290 voti equivalenti al 22,94%;

Marsicovetere 1068 gli elettori del Sì con il 81,59%, il no 241 voti equivalenti al 18,41%;

Moliterno 1945 gli elettori del Sì con il 77,34%, il no 570 voti equivalenti al 22,66%;

Montemurro 380 gli elettori del Sì con il 80,85%, il no 90 voti equivalenti al 19,15%;

Paterno 726 gli elettori del Sì con il 77,40%, il no 212 voti equivalenti al 22,60%;

Sarconi 366 gli elettori del Sì con il 79,39%, il no 95 voti equivalenti al 20,61%;

Spinoso 426 gli elettori del Sì con il 84,86%, il no 76 voti equivalenti al 15,14%;

Tramutola 780 gli elettori del Sì con il 75,88%, il no 248 voti equivalenti al 24,12%;

Viggiano 687 gli elettori del Sì con il 74,76%, il no 232 voti equivalenti al 25,24%;